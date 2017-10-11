محصولات استان بوشهر به بازارهای عمان و قطر وارد شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرین‌فر عصر چهارشنبه در نشست توسعه صادرات استان بوشهر اظهار داشت: دولت تلاش ویژه‌ای برای توسعه صادرات غیرنفتی دارد و تلاش داریم که در استان بوشهر نیز زمینه را بهبود صادرات غیرنفتی فراهم کنیم.

وی با تاکید بر لزوم تعامل و همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه صادرات غیرنفتی، خاطرنشان کرد: باید مزیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش صادرات غیرنفتی ایجاد شود تا سرمایه‌گذاران استان به این سمت ترغیب شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار بوشهر بیان کرد: کشور قطر دارای فاصله کمی با استان بوشهر است و این یک مزیت برای توسعه صادرات از بنادر استان محسوب می‌شود و باید زمینه توسعه صادرات محصولات از بنادر استان به قطر فراهم شود.

وی اضافه کرد: استان بوشهر و کشور قطر دارای ویژگی‌های مشترکی هستند که این اشتراکات می‌تواند زمینه‌ساز توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه محصولات تولیدی استان باشد.

زرین‌فر ادامه داد: باید با برنامه‌ریزی مناسب و اجرای اقدامات ویژه، قبل از اینکه کشورهای دیگر بازار قطر را اشباع کنند، برای توسعه صادرات و حضور محصولات استان و کشور در قطر اقدام شود.

وی افزود: کشور عمان نیز از کشورهای در حال رشد و توسعه است که قرابت و نزدیکی با ایران و استان بوشهر دارد و می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، محصولات استان را در بازار این کشور جای داد.