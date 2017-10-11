ضرورت ساماندهی یادمان شهدای گمنام / پیگیر جذب اعتبار آن هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت اله دستیاری شامگاه چهارشنبه در جلسه ساماندهی یادمان شهدای گمنام شهرستان پلدختر اظهار داشت: با پیگیری های انجام شده در سازمان مدیریت استان مبلغ دو میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال برای یادمان شهدای گمنام پلدختر در شورای برنامه ریزی شهرستان مصوب شد که نسبت به سال های گذشته چند برابر است.

وی با ابراز شرمندگی از شهدا افزود: ما برای این شهدا میزبان خوبی نبودیم که اقتدار و عزت امروز جمهوری اسلامی مرهون خون شهدا است.

فرماندار پلدختر اظهار داشت: شرم آور است که مدیرکل میراث فرهنگی لرستان طی نامه ای از فرماندار پلدختر می خواهد طی یک جابجایی اعتبار بخشی از اعتبارات یادمان شهدای گمنام که از مطالبات اصلی مردم است را به تپه روستای «لیت بر زیودار» از توابع شهرستان پلدختر اختصاص یابد.

وی افزود: این در حالی است که فرمانداری شهرستان طبق قولی که به خانواده شهدا داده، پیگیری های پیاپی برای ساماندهی یادمان شهدای گمنام پلدختر تا پایان سال ۹۶ انجام داده است.

دستیاری با بیان اینکه مسئول توزیع اعتبارات شهرستان فرماندار است نه مدیر کل میراث فرهنگی گفت: سخت است که از اعتبارات شهدای گمنام برای ساماندهی یک تپه کم کنیم که معلوم نیست در آینده چه گلی به سر ما بزند.

وی افزود: برای سرو سامان یافتن یادمان شهدای گمنام پلدختر اختصاص این مبلغ به طور کامل را از استاندار لرستان پیگیر می شویم که امیدواریم این اعتبار ۱۰۰ درصد تخصیص پیدا کند.

فرماندار پلدختر گفت: یادمان شهدای گمنام یک بحث فرا بخشی است که نیاز به همکاری و تعامل همه دستگاه ها دارد و اگر چنین نباشد ممکن است چند سال بعد نیز به نتیجه ای نرسد.

وی افزود: تا کنون حدود ۶ میلیارد ریال برای جانمایی، تسطیح و راه شکافی مسیر یادمان شهدای گمنام هزینه شده که برای رسیدن به مرحله نهایی به همین مبلغ هزینه نیازمند است.

دستیاری خاطرنشان کرد: بی سرو سامانی و بلاتکلیفی یادمان شهدای گمنام پلدختر نشانه ضعف مدیران شهرستان است و امیدواریم با کمک مسئولان و رسانه ها بتوان یادمان این شهدا را ساماندهی کرد.

فرماندار پلدختر گفت: ساماندهی یادمان شهدای گمنام یکی از راه های ارج نهادن به مقام شامخ شهدا است.