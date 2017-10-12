۲۵۰ فرصت سرمایه گذاری خارجی در مازندران مهیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریانپور صبح پنجشنبه در جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران اظهار داشت: با تلاش‌ها و پیگیری‌های انجام شده، استان مازندران در میان ۳۱ استان کشور در رده هفت استان اول ( گروه الف ) برای سرمایه گذاری خارجی قرار گرفت و از مبلغ ۱۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی مبلغ ۶۷۰ میلیون دلار سهم سرمایه گذاری خارجی در مازندران شده است.

خیریانپور خطاب به مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرد : همه مدیران کل دستگاه‌ها باید همت کنند و نسبت به جذب سرمایه گذار برای جذب سهمیه استان اقدام کند و باید امسال ۲۵۰ فرصت سرمایه گذاری خارجی توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در سطح استان مازندران مهیا و آماده تا نسبت به جذب ۶۷۰ میلیون دلار سهم مازندران اقدام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران ضرورت تسهیل و تسریع و حمایت از سرمایه گذاری خارجی را در استان از ضروریات دانسته و گفت: باید توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی نسبت به اطلاع رسانی و به روز رسانی فرصت‌های سرمایه گذاری خارجی هماهنگی و پشتیبانی، پذیرش متقاضیان، دریافت درخواست متقاضیان، معرفی توانمندی‌های استان، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، پذیرش هیئتهای خارجی و اعزام هیأتهای اقتصادی به کشورهای هدف اقدام کرده و نسبت به بررسی عملکرد دستگاه‌ها و ارزیابی آن‌ها به صورت اداری و سه ماه یکبار اقدام و مجموعه اقدامات دستگاه‌ها در زمینه سرمایه گذاری خارجی را مستندسازی و زمینه‌های تسهیل و حمایت سرمایه گذاری خارجی را مهیا کند.

خیریانپور ضمن تشکر از مد یرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و پرسنل این شرکت برای مهیا سازی از سرمایه گذاری خارجی مازندران گفت: در حال حاضر مبلغ ۱۷۲ میلیون یورو سرمایه گذاری خارجی توسط این شرکت در مازندران در حال انجام است که می‌تواند اثرگذاری موثری در روند توسه مازندران داشته باشد.