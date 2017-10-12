  1. استانها
  2. مازندران
۲۰ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۷

معاون استاندار مازندران:

۲۵۰ فرصت سرمایه گذاری خارجی در مازندران مهیا شود

۲۵۰ فرصت سرمایه گذاری خارجی در مازندران مهیا شود

ساری - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران گفت: امسال ۲۵۰ فرصت سرمایه گذاری خارجی توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در سطح استان باید آماده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریانپور صبح پنجشنبه در جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران اظهار داشت: با تلاش‌ها و پیگیری‌های انجام شده، استان مازندران در میان ۳۱ استان کشور در رده هفت استان اول ( گروه الف ) برای سرمایه گذاری خارجی قرار گرفت و از مبلغ ۱۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی مبلغ ۶۷۰ میلیون دلار سهم سرمایه گذاری خارجی در مازندران شده است.

خیریانپور خطاب به مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرد : همه مدیران کل دستگاه‌ها باید همت کنند و نسبت به جذب سرمایه گذار برای جذب سهمیه استان اقدام کند و باید امسال ۲۵۰ فرصت سرمایه گذاری خارجی توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در سطح استان مازندران مهیا و آماده تا نسبت به جذب ۶۷۰ میلیون دلار سهم مازندران اقدام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران ضرورت تسهیل و تسریع و حمایت از سرمایه گذاری خارجی را در استان از ضروریات دانسته و گفت: باید توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی نسبت به اطلاع رسانی و به روز رسانی فرصت‌های سرمایه گذاری خارجی هماهنگی و پشتیبانی، پذیرش متقاضیان، دریافت درخواست متقاضیان، معرفی توانمندی‌های استان، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، پذیرش هیئتهای خارجی و اعزام هیأتهای اقتصادی به کشورهای هدف اقدام کرده و نسبت به بررسی عملکرد دستگاه‌ها و ارزیابی آن‌ها به صورت اداری و سه ماه یکبار اقدام و مجموعه اقدامات دستگاه‌ها در زمینه سرمایه گذاری خارجی را مستندسازی و زمینه‌های تسهیل و حمایت سرمایه گذاری خارجی را مهیا کند.

خیریانپور ضمن تشکر از مد یرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و پرسنل این شرکت برای مهیا سازی از سرمایه گذاری خارجی مازندران گفت: در حال حاضر مبلغ ۱۷۲ میلیون یورو سرمایه گذاری خارجی توسط این شرکت در مازندران در حال انجام است که می‌تواند اثرگذاری موثری در روند توسه مازندران داشته باشد.

کد مطلب 4111799

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه