برگزیدگان سیزدهمین جشنواره مطبوعات معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سیزدهمین جشنواره مطبوعات و اولین جشنواره خبرگزاری ها عصر امروز با حضور اصحاب رسانه ها و مطبوعات در تالار وحدت برگزار شد .در این مراسم از 76 نفر از اهالی مطبوعات و رسانه ها به دلیل تولید بهترین مطالب در حوزه های گروههای تخصصی 35 گانه تقدیر و تشکر شد .

در ابتدای این مراسم رضا مقدسی دبیر سیزدهمین جشنواره مطبوعات گفت : جشنواره سیزدهم گرچه چند ماهی دیرتر از زمان همیشگی و پس از نمایشگاه مطبوعات اصحاب رسانه را به رقابت حرفه ای فراخواند، اما استقبال گرم و مشتاقانه همکاران رسانه ای رونقی دو چندان بدان بخشید ، به گونه ای که تا پایان مهلت فراخوان جشنواره تعداد 5 هزار و 322 اثر به دبیرخانه واصل شد .

وی افزود : پس از این تاریخ نیر تعداد 300 اثر دیگر به جشنواره رسید که به دلیل اتمام مهلت اعلام شده امکان شرکت در مسابقه نیافت . از این مرحله به بعد دبیرخانه جشنواره ضمن ثبت و اعلام وصول آثار ، به تفکیک آن ها در گروههای تخصصی و استخراج موارد نقص آثار اقدام کرد که در نهایت تعداد 2 هزار و 868 اثر از یک هزار و 10 پدید آورنده به کمیته های تخصصی ارسال شد . این رقم البته افزایشی معادل دو برابر جشنواره دوازدهم را نشان می دهد .

پس ازگزارش دبیر جشنواره بیانیه هیئت داوران قرائت شد . در بیانیه هیئت داوران آمده است : " معرفی آثار برتر به معنای نادیده گرفتن اعتبار و ارزش سایر آثار نیست و اصولا از نگاه هیئت داوران هرگامی، هر چند کوچک و به ظاهر ناچیز که در راه اعتلای فرهنگ این مرز و بوم برداشته شود، ارزشمند و شایسته تقدیر است " .



دربخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است : " هیات داوران خاطرنشان سازد که توان و بضاعت روزنامه نگاری ایران به مراتب برتر از نمونه هایی است که به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است. بنابراین از دست اندرکاران امر درخواست می کند نسبت به زمینه سازی برای پررنگ تر شدن رقابت ها در دوره های بعد اقدام کنند ".

هیئت داوران سیزدهمین جشنواره مطبوعات ضمن به فال نیک گرفتن حضور خبرگزاریها و مشارکت فعال تر مطبوعات محلی در جشنواره سیزدهم خواستار اهتمام نشریات به برپایی رقابتهای داخلی در جهت ارتقای تولیدات و زمینه سازی برای شرکت پربارتر در جشنواره؛ افزودن بخش انتخاب نشریه برتر به جشنواره ؛ ایجاد دبیرخانه دائمی گزینش آثار و کارآمدتر ساختن ساختار برپایی جشنواره ها ؛ و ساماندهی و تقویت جشنواره های تخصصی و موضوعی شد " .

هیئت داوران در بخش پایانی بیانیه خود آورده است : " حق دسترسی به اطلاعات برای رسانه ها یک اصل خدشه ناپذیر است و انتقاد و پرسشگری از جمله وظایف ذاتی آنها، بنابراین افزایش آستانه تحمل در نهادهای رسمی می تواند تحقق چنین روندهایی را هر چه بیشتر تسهیل کند ".

حسام الدین آشنا، محسن اسماعیلی، عباس سلیمی نمین، اسماعیل شفیعی سروستانی، یونس شکرخواه، محمد مهدی فرقانی ، و رضا مقدسی هیات داوران نهایی سیزدهمین جشنواره مطبوعات بودند .

در ادامه این مراسم برگزیدگان سیزدهمین جشنواره مطبوعات در سه بخش اعلام شدند که اسامی آنها به این شرح است :

در گرایش سرمقاله محمد کاظم انبارلویی از روزنامه رسالت رتبه اول ، قدرت الله رحمانی از روزنامه کیهان رتبه دوم . در گرایش مصاحبه فیروزه اکبریان از روزنامه شرق رتبه اول و صادق مهدی غفرانی از روزنامه کیهان رتبه دوم . در رشته گزارش توصیفی مریم یوشی از روزنامه جام جم رتبه اول و شیده لالمی از روزنامه ایران رتبه دوم . در رشته گزارش تحقیقی بنفشه سام گیس ازروزنامه شرق رتبه اول و احسان ناظم بکایی از همشهری رتبه دوم . در رشته گزارش خبری محمد غمخوار از روزنامه شرق رتبه اول و مسعود ابراهیمی از روزنامه ایران رتبه دوم . در رشته مقاله ادبی حسین آریانی از روزنامه بانی فیلم رتبه اول و سجاد صاحبان زند رتبه دوم . در رشته عکس محمد بابایی از تصویر سال رتبه اول و علیرضا صوت اکبر از خبرگزاری ایسنا رتبه دوم . در دیگر بخشهای جشنواره سیزدهم حائز برنده رتبه اول معرفی نشد و در برخی از رشته ها تنها از برخی از پدیدآورندگان تقدیر شد .

در بخش دیگری از این جشنواره که به بزرگداشت شهدای رسانه اختصاص داشت از خبرگزاریها و روزنامه هایی که پس از حادثه سقوط هواپیمای حامل خبرنگاران پوشش مناسب خبری در مورد این حادثه داشتند لوح های تقدیری اهدا شد .