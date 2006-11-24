قربانی شدن امیدهای مربوط به گفتگوی آمریکا با سوریه وایران / بدبیاری دولت بوش با شکست دولت سنیوره

به گزارش خبرگزاری مهر، این رسانه غربی در گزارشی با استناد به نظرات برخی تحلیلگران به تحلیل اثرات ترور پیر جمیل وزیر صنایع لبنان برسیاستهای آمریکا در خاورمیانه پرداخت و اعلام کرد: تحلیلگران معتقدند ترورسیاسی اخیر در بیروت ممکن است امیدهای مربوط به گفتگوی آمریکا با سوریه را کمرنگ نماید و شوک حاصل از آن می تواند تلاشهای آمریکا را برای ایجاد خاورمیانه جدیدی که لبنان گل سرسبد و نگین درخشان آن باشد؛ بی نتیجه نماید .



در این گزارش آمده است : هرچند اثرات ترور پیرجمیل وزیر صنایع لبنان، بیشترازهمه در خیابانها بیروت و مراکز کشورهای خاورمیانه احساس می شود، اما این واقعه تاثیرش را بر سیاست آمریکا در منطقه نیز گذاشته است .



براساس این گزارش، ایده گفتگو با دمشق و تهران که انتظار می رود به زودی ازسوی کمیسیونی به ریاست مشترک جیمز بیکر وزیرامورخارجه پیشین آمریکا و به منظور یافتن استراتژی جدیدی برای عراق مطرح شود؛ اولین قربانی این ترور است .



"جوشوا لاندیس" کارشناس سوری و از دستیاران مدیر مطالعات صلح دردانشگاه اوکلاهما آمریکا معتقد است مسئله مشکل تر خواهد شد.



درادامه این گزارش آمده است : جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا که پس از قتل جمیل هیچ نشانه ای ازملایمت در لحنش در زمینه باز گذاشتن یک راه دیپلماتیک دیده نشد؛ بدون دلیل، سوریه وایران را به دامن زدن به بی ثباتی و خشونت در لبنان متهم کرد، اما ازمقصر شناختن مستقیم آنها خودداری کرد .



سفارت سوریه در واشنگتن با اعلام این مطلب که تلاش برای نسبت دادن مرگ جمیل به دمشق یک بازی تکراری است به سخنان بوش واکنش شدیدی نشان داد. برخی تحلیلگران براین باورند که این ترور،تلاشی ازجانب سوریه است تا از حمایت دولت سنیوره از توافق روز سه شنبه در زمینه تشکیل دادگاه بین المللی برای محاکمه عاملان ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان، جلوگیری کند.



در این گزارش درباره اتهامات وارده علیه سوریه مبنی بر دست داشتن در ترور پیر جمیل و اینکه چگونه ممکن است دمشق دست به چنین کاری بزند، آمده است : اما سوال این است که با توجه به نشانه های دیپلماتیک حاکی از تمایل دمشق برای آغاز مذاکره با واشنگتن، چرا باید سوریه تنش های جدیدی را آغازکند؟.



برخی از تحلیلگران نیز می گویند: این ترور می تواند کار جناحهای خود سر یا سرویس های اطلاعاتی سوریه یا حتی یک تسویه حساب در آشفته بازار سیاسی لبنان باشد .



بلال صعب تحلیلگر موسسه بروکینگز گفت : اگر هدف قاتلان جمیل متوقف کردن دادگاه حریری باشد؛ چه با حمایت یا بدون حمایت لبنان، این هدف شکست خواهد خورد .وی افزود: صرف نظر از اینکه آمریکایی ها درصدد گفتگو با سوری ها یا ایرانی ها باشند یا خیر؛ این دادگاه بین المللی در اولویت قرار دارد و ازتشکیل آن عدول نخواهد شد .



گزارش خبرگزاری فرانسه می افزاید: ترور جمیل خطر برکناری سنیوره را از قدرت نیز دربردارد واین نگرانی را که تظاهرات خیابانی برنامه ریزی شده ازسوی حزب الله می تواند نخستین جرقه جنگ داخلی تازه در لبنان باشد دراین کشور برانگیخته است .



فرانس پرس خاطرنشان می کند : حتی فروپاشی آرام دولت سنیوره ضربه ای سخت به دستورکار آمریکا برای ایجاد فضای باز سیاسی و دمکراتیک کردن منطقه است که دولت بوش وجهه سیاسی قابل توجهی صرف آن کرده است .



" دیوید شنکر" کارشناس مسائل مربوط به کشورهای عربی در موسسه خاورمیانه واشنگتن (که درکابینه بوش به عنوان مشاور خاورمیانه در وزارت دفاع آمریکا پنتاگون خدمت کرده) می گوید : مطمئنا لبنان گل سرسبد و نگین درخشان مجموعه خاورمیانه دولت آمریکا بود، اما این مجموعه باید از نوسازماندهی شود .



بلال صعب نیز از شکست دولت فواد سنیوره به عنوان یک پسرفت و بدبیاری برای دولت بوش یاد کرد و ابراز عقیده می کند: آمریکایی ها معتقدند دولت سنیوره می تواند به پیشبرد منافع آمریکا وبه اصطلاح شکوفایی دمکراسی در این منطقه کمک کند و آنان لبنان را به عنوان نمونه ای از دمکراسی درحال شکل گیری تلقی می کنند .



حامیان بوش ازانتخابات پارلمانی سال گذشته در لبنان و عقب نشینی نیروهای سوری از این کشور به عنوان پیروزی دمکراسی و حقانیت درخواست بوش در زمینه راه اندازی موج اصلاحات برای ایجاد یک خاورمیانه جدید استقبال و تمجید کردند .



به گزارش مهر، فرانس پرس در ادامه این گزارش درباره رفتاردوگانه آمریکا در قبال دمکراسی نوشت : اما انتخاباتی که آمریکا از آن حمایت می کند؛ همان انتخاباتی است که گروه اسلامی افراطی حماس را در مناطق فلسطین به قدرت رساند؛ به گروه های مسلمان در مصر جسارت بخشید و کمک چندانی برای فرونشاندن خشونت در عراق نکرد.



بر اساس این گزارش، به نظر می رسد لبنان که چندی پیش در جنگ اسرائیل و حزب الله صحنه نبرد تنشهای سیاسی بین المللی بود، باردیگر به چنین صحنه ای تبدیل شده باشد .



به گفته تحلیلگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه اوکلاهما، در حالی که سوریه تصور می کند؛ اقتدارآمریکا درخاورمیانه در حال فروکش کردن است ؛ واشنگتن درصدد است از لبنان به عنوان یک اهرم فشار وکوبنده علیه سوریه و ایران استفاده کند.