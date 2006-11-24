سینمای کوتاه جای تقلید نیست

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست عصر روز پنجشنبه با حضور کامبوزیا پرتوی، محمدرضا اصلانی، مهرداد اسکویی، حسن بلخاری و جمعی از علاقمندان و فیلمسازان عرصه سینمای کوتاه در سینما فلسطین برگزار شد و در آن آثار بخش مسابقه جشنواره مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست، بلخاری درباره آثار راهیافته به بخش مسابقه گفت: "متاسفانه در برخی آثار مستند و داستانی کارگردان یک معنا را تعقیب نمی کند و صرفا فکر می کند فیلم یک دوربین است و تصاویری که از این دوربین شکل می گیرد. اما این فیلمسازان باید بدانند زمانی یک اثر خلق می شود که معنا در آن رنگ داشته باشد. فیلم مستند نیز زمانی مستند می شود که یک زاویه دید و مفهوم در آن برجسته باشد که از دید دیگران مخفی مانده است."

وی ادامه داد: "در تعدادی از این فیلم ها دوربین سرگردان است. این موضوع به دلیل شناخت کم جوانان از فلسفه سینماست. ما در این فیلم ها می دیدیم که فیلمساز فرم و تکنیک در سینما را نشناخته و علیرغم داشتن داستان مناسب اثری ضعیف تولید کرده است. البته در تعداد محدودی از آثار تعجیل دیده می شد که این امر نیز توانسته بود در آثار رخنه زیادی داشته باشد."

بلخاری نگاه جشنواره ای فیلمسازان را مسموم دانست و افزود: "جشنواره به همان اندازه که مزیت دارد می تواند خیانت نیز به دنبال داشته باشد. نگاه جشنواره ای در فیلمسازان نگاهی مسموم است. حواشی این جشنواره ها فیلمساز را از اصل موضوع دور می کند. البته برخی آثار نیز در بند تقلید از تلویزیون بودند که امیدوارم آنها در فیلم های دیگرشان این موضوع را مد نظر قرار دهند که سینما رسانه پیشرو است و حق تقلید ندارد."

پرتوی نیز درباره آثار این دوره از جشنواره گفت: "من با داوری این دوره از جشنواره با انبوه نگاهها و فکرهای خلاق جوان آشنا شدم. با دیدن این آثار گاهی خوشحال، گاهی غمگین و بعضی اوقات حسادت می کردم. متاسفانه در این دوره از سینما، فیلمسازی ارزان و آسان شده است. در تمام این آثار به گونه ای تعجیل دیده می شد. کاش این ایده ها همراه با تحمل و تفکر بود. ایده ها و نگاهها در تعجیل این فیلمسازان گم شده بود."

اصلانی هم درباره این آثار گفت: "شما جوانان یک نیرویی هستید که می توانید آینده این سینما را فتح کنید. همه اشتباهات شما در این عرصه زیباست. از اینکه اشتباه می کنید نگران نباشید. این حق شماست، چون با تجربه این اشتباهات است که شما می توانید اثری فاخر بسازید. اما این موضوع را مد نظر قرار دهید که سینمای کوتاه جای تقلید نیست. متاسفانه در تعدادی از آثار تقلید از بازی ها و روایت های تلویزیونی دیده می شد."

وی افزود: "در بخش مستند نیز مشکلی که در فیلم ها دیده می شد سریع رسیدن به موضوع بود. سینمای مستند تنها یک رسانه نیست. این نوع سینما به ما آموزش می دهد که چگونه به آینده نگاه کنیم. نسل جوان ما می تواند این سینما را رهبری کند. در سینمای مستند و داستانی از جوانان توقع می رود پیشنهاد بدهند. اما متاسفانه جوانان ما را از پیشرو بودن در سینما ترسانده اند. من اینجا به همه شما می گویم از چیزی نترسید و پیشرو باشید، زیرا این موضوع خصیصه نسل جوان است."

اصلانی با اشاره به فیلم های انتخاب نشده برای حضور در جشنواره گفت: "فیلم هایی که انتخاب نشدند دلیل بر آن نیست که نباید نمایش داده شوند. در فیلم کوتاه بد و خوب وجود ندارد. ملاک گزینش ما آثاری بوده که در آنها تقلید از فیلم های تلویزیونی و سینمای اکران وجود نداشته است. اگر فیلمی انتخاب نشده شما نگران نباشید. حتما با هر مشکلاتی که در این راه وجود دارد سعی کنید فیلم مورد نظر خود را به نمایش بگذارید."

اسکویی برخی آثار جشنواره را تاثیرگذار دانست و افزود: "من با دیدن بعضی آثار خوشحال می شدم و تعدادی از آنها را هم تاثیرگذار دیدم. البته متاسفانه در برخی شتاب زدگی دیده می شد. ابزار سینما امروز کارا را سهل الوصول کرده و خیلی راحت می توان فیلم ساخت. ابزار دیجیتال این قدرت را به فیلمساز می دهد که خوب و سریع کار کند. ولی قدرت فکر کردن را کم می کند. اما این کارگردانان جوان باید بدانند اثری می تواند فاخر باشد که همراه با ایده های تازه و بکر باشد. این امر نیز زمانی می تواند شکل بگیرد که کارگردان با تامل و تفکر دست به تولید اثر بزند.

بلخاری در پایان این نشست خاطرنشان کرد: "من به دوستان پیشنهاد داه ام آثار راهیافته به بخش مسابقه جشنواره را از فیلمسازان بخرند و در طی سال در دو سالن سینمایی به نمایش بگذارند. این نوع سینما نیز قابلیت اکران دارد."