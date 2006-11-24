چاقوی نانو ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان انستیتو ملی "استاندارد و فناوری" آمریکا و دانشگاه "کلورادو- بولدر" در خصوص ساخت این وسیله اظهار داشتند: این قبیل چاقوی های نانویی به عنوان ابزار دست بیولوژیست ها مورد استفاده قرار می گیرد و به آنها امکان می دهد تا شکاف های دقیق تری را ایجاد کنند و روی سلول ها مطالعات جامع تری را انجام دهند.

بنا بر گزارش یونایتدپرس اینترنشنال، دانشمندان برای طراحی این چاقو یک نانولوله کربنی را درون سوزن های تیز تنگستن الکتروشیمیایی قرار دادند. در جریان ساخت یک نمونه آزمایشی، نانولوله بین دو قسمت انتهایی یک حلقه سیم تنگستن کشیده شد. این چاقو درست مثل یک سیم فولادی که قطعه پنیر را می برد، عمل کرد.

از آنجا که سلول ها برای انجام عمل کالبدشکافی و آزمایشات میکروسکوپی درون موم بی حرکت قرار می گیرند، محققان قصد دارند این چاقوی نانویی را روی موم آزمایش کنند. تحقیق انجام شده روی این چاقو در نمایشگاه و کنگره "مهندسی مکانیکی جهانی سال 2006 شیکاگو" ارائه شد.