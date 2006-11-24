تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه سوم آذرماه سال 1385 هجری شمسی ، مقارن است با دوم ذیقعده الحرام سال 1427 هجری قمری و برابر است با بیست و چهارم نوامبر سال 2006 میلادی .

* پس از اعلام رای فدراسیون بین المللی فوتبال و محرومیت فوتبال ایران از کلیه فعالیت های بین المللی، مسئولان ورزش کشورمان از امروز در تلاش برطرف کردن این مشکل هستند.

* نهمین دوره بازیهای فسپیک آسیا و اقیانوسیه از امروز با حضور کاروان ورزشی کشورمان و مسابقات دو رشته گلبال و بسکتبال با ویلچر در مالزی آغاز می شود.

* تیم ملی والیبال کشورمان پس از شرکت در مساباقت قهرمانی مردان جهان در ژاپن صبح امروز به ایران بازخواهد گشت.

* مراسم چهاردهمین سالگرد درگذشت مرحوم پرویز دهداری معلم اخلاق فوتبال ایران از ساعت 30/9 دقیقه صبح امروز در قطعه 20 بهشت زهرا برگزار می شود.

* هفته هفدهم رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور امروز در شهرهای مختلف برگزار خواهد شد.