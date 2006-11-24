عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- معاون وزیر امور خارجه روسیه و سفیر فنلاند در مسکو، مسئله هسته ای ایران را بررسی کردند.

- حقوق بشر ، انرژی و صادرات گوشت از مسائل مهم مورد بحث پوتین و رهبران اتحادیه اروپا است.

- روسیه تمایل دارد به ساخت راکتور و نیروگاه هسته ای اندونزی کمک کند.

- البرادعی بر ازسرگیری گفتگوها برای حل بحران هسته ای کره شمالی تاکید کرد.

- اتحادیه اروپا امیدی به منصرف نمودن لهستان برای لغو ممنوعیت آغاز مذاکرات روسیه-اتحادیه اروپا ندارد.

- اکثریت مردم ونزوئلا، آمریکا را تهدیدی نظامی برای کشور خود می دانند.

- جان هاوارد نخست وزیر استرالیا مدعی شد که عقب نشینی از عراق، افراط گرایی در ایران و سوریه را افزایش خواهد داد.