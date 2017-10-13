به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی بیوتکنولوژی با انتشار نتایج فاز نخست طرح «بررسی سلامت برنج تراریخته طارم مولایی با کارآزمایی مداخله ای روی مدل های حیوانی» و گزارش «ارزیابی ایمنی و سلامت تغذیه ای برنج تراریخته» اعلام کرد که نتایج این مطالعات، حاکی از سلامت برنج تراریخته است.

این طرح پژوهشی در مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام و تایید سلامت برنج تراریخته ایرانی توسط عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست، اعلام شده است.

نتایج فاز اول طرح «بررسی سلامت برنج تراریخته طارم مولایی با کارآزمایی مداخله ای روی مدل های حیوانی» همزمان با انتشار گزارشی با عنوان «ارزیابی ایمنی و سلامت تغذیه ای برنج تراریخته» که مروری بر تمام تحقیقات بین المللی منتشر شده در زمینه انواع برنج های تراریخته تولید شده در سراسر جهان، به صورت همزمان منتشر شده است.

بهادر حاجی محمدی، فوق دکتری سم شناسی مواد غذایی و سرپرست مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در تبیین چرایی انجام طرح بررسی سلامت برنج تراریخته طارم مولایی در این مرکز گفت: دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تیرماه سال گذشته طی نامه ای، تدوین سیاست نامه سلامت مواد غذایی تراریخته را به این مرکز محول کرد.

وی گفت: متعاقباً، جلسات هم اندیشی و تبادل نظر علمی در این خصوص با حضور برخی از اساتید، صاحبنظران و پژوهشگران مرتبط با این موضوع انجام شد تا با جمع بندی نظرات علمی آنان، گزارشی جامع و قرین به صحت در خصوص سلامت مواد غذایی تراریخته تدوین شود.

حاجی محمدی خاطرنشان کرد: در بین انواع مواد غذایی تراریخته مختلف، برنج پرمصرفترین وعده غذایی و قوت غالب سبد غذایی خانوار ایرانی را تشکیل می دهد. لذا، سنجش سلامت محصول برنج تراریخته در اولویت این تیم تخصصی قرار گرفت و به عنوان الگویی برای ارزیابی سلامت مواد غذایی تراریخته انتخاب شد.

بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران تصریح کرد: در این طرح که مراحل مقدماتی آن از شهریورماه سال گذشته به طور جدی پیگیری شده و به تازگی فاز اول آن به پایان رسیده اثرات مصرف برنج تراریخته طارم مولایی مقاوم به آفات پروانه ای بر مدل حیوانی (رت) بررسی شده است.

وی ادامه داد: بدین منظور طی دوره ای ۹۰ روزه، مجموعا ۱۲۰ رت در سه گروه مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتند. تعداد ۲۰ رت ماده و ۲۰ رت نر به عنوان گروه شاهد با برنج غیرتراریخته و به همین تعداد رت های ماده و نر به عنوان گروه آزمون با برنج تراریخته ایرانی و به همین تعداد نیز رت هایی با جیره غذایی بدون برنج تغذیه شده اند که بررسی دقیق تمامی نمونه ها در ابتدا، دوره های یک هفته ای و پایان طرح نشان داد مصرف برنج تراریخته هیچگونه عوارض و اثر سوئی بر سلامت ندارد.

مدیر گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد تصریح کرد: در این تحقیق هر ۱۲۰ رت به صورت هفتگی معاینه و شاخص های مختلف از قبیل علائم پوستی، مخاطات، گوارشی، مدفوع، مو، علایم رفتاری و حرکتی، ویژگی های مورفولوژیک و مورفومتریک، تومورها، نرخ رشد، وزن هر یک از اندام ها، نرخ مرگ و میر احتمالی و برخی دیگر از شاخص های سنجش سلامت عمومی رت ها بررسی شده است. در پایان هم از رت ها نمونه برداری شد که طی بررسی های انجام شده در فاز اول تحقیق هیچگونه عارضه یا مورد مشکوکی مشاهده نشد.

به گفته بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران، بررسی های فاز دوم طرح نیز در مراحل نهایی بوده و نتایج آن در آینده نزدیک منتشر خواهد شد. در فاز دوم طرح، روی نمونه های گرفته شده از رت ها به ویژه نمونه های خون که بازتاب دقیق تری از وضعیت سلامت بدن نشان می دهد، مطالعات مولکولی کاملتری انجام خواهد شد و به طور ویژه وجود احتمالی قطعات ژن تراریختگی در خون حیوانات بررسی می شود.

حاجی محمدی خاطرنشان کرد: البته این موضوع از نظر علمی بعید به نظر می رسد اما به هر حال در این تحقیق این مورد نیز آزمایش خواهد شد. در برخی از مطالعات خارجی به آزمایش ها و بررسی هایی که در فاز اول این طرح انجام شده بسنده شده ولی در این تحقیق ارزیابی تاثیرات برنج تراریخته به دقیق ترین و سختگیرانه ترین شکل ممکن بوده که در فاز دوم طرح محقق می شود.

وی گفت: شاخص های بیولوژیکی اصلی مورد بررسی در ۴۳ عنوان مقاله در فاز اول این مطالعه، شامل سنجش سلامت عمومی، عملکرد تولیدمثلی و پتانسیل آلرژی زایی بود. با استناد به آنالیز جامع و تحلیل ادله موجود در این گزارش مروری، تاکنون هیچ شاهدی حاکی از وجود هرگونه مخاطره، سمیت و یا آثار نامطلوب ناشی از مصرف برنج تراریخته وجود نداشته است و در نتایج همه نویسندگان این مقالات به صراحت اعلام شد که برنج تراریخته به اندازه معادل سنتی آن ایمن است.