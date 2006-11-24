رایزنی مقامهای روسی و فنلاندی درباره موضوع هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، معاون وزیر امور خارجه روسیه و سفیر جدید فنلاند در مسکو که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد؛ به بررسی اوضاع درباره موضوع هسته ای ایران پرداختند.

دیدار"سرگئی کیسیلیاک" و "استانیسلاس دی لابول" سفیر جدید فنلاند در روسیه در وزارت امور خارجه این کشور برگزار شد.

در این گزارش اشاره شده است :"در جریان این گفتگو ،طیف گسترده ای از مسائل بین المللی که برای طرفین حائز اهمیت می باشد از جمله مسئله همکاری روسیه و فرانسه درباره پرونده هسته ای ایران؛ مورد بررسی قرار گرفت".

مشارکت فرانسه به همراه روسیه در طرح های هسته ای ایران یکی از گزینه های ممکنی است که پیشتر در این باره اظهار نظرهایی از سوی طرفهای درگیر در موضوع هسته ای ایران مطرح شده است.