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۳ آذر ۱۳۸۵، ۹:۴۲

تیم فوتبال امید ایران بر بحرین غلبه کرد / شوک خبر محرومیت فوتبال ایران به ملی پوشان

تیم فوتبال امید ایران بر بحرین غلبه کرد / شوک خبر محرومیت فوتبال ایران به ملی پوشان

تیم ملی فوتبال امید کشورمان در حالی برابر بحرین به برتری دست یافت که ملی پوشان این تیم از شنیدن خبر محرومیت فوتبال ایران شوکه شده بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم امید کشورمان که خود را برای حضور در پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی دوحه قطر آماده می کرد شب گذشته در ورزشگاه المپیک کیش و در آخرین دیدار تدارکاتی خود به مصاف تیم امید بحرین رفت و با دو گل بهشاد یاورزاده در دقیقه 40 و مازیارزاع در دقیقه 70 مقابل حریف خود به برتری رسید. تنها گل تیم بحرین نیز در دقیقه 33 نیمه اول توسط عبدالله الدخیل به ثمر رسید.

تیم امید ایران درحالی به مصاف بحرین رفت که دقایقی قبل از این بازی خبر محرومیت فوتبال ایران از کلیه فعالیت های بین المللی به اردوی این تیم رسید و شوک عجیبی به بازیکنان و کادر فنی این تیم وارد کرد. با این حکم تیم امید نیز نمی تواند در بازیهای آسیایی دوحه شرکت کند.

کد مطلب 411245

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