  1. سیاست
  2. سایر
۳ آذر ۱۳۸۵، ۹:۵۹

از سوی مقام معظم رهبری؛

مراسم بزرگداشت آیت الله حاج میرزا جواد آقای تبریزی فردا در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت آیت الله حاج میرزا جواد آقای تبریزی فردا در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت آیت الله حاج میرزا جواد آقای تبریزی فردا شنبه 4 آذر از ساعت 15 الی 30/16 از سوی مقام معظم رهبری در مدرسه عالی شهید مطهری در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه دفتـر مقـام معظّـم رهبـری آمده است: ضایعه‌ مؤلمه‌ درگذشت مرجع عالیقدر تقلید و فقیه بزرگوار حضرت آیت الله آقای حاج میرزا جواد آقای تبریزی قدس الله سرّه که از استوانه های بزرگ علمی حوزه مقدسه بودند و با تعلیم و تربیت شاگردانی با فضیلت و فضلائی بزرگ منشاء خدمات شایانی به اسلام و مذهب حقّه تشیع بودند موجب تأثر فراوان گردید.

این فقدان اسفبار را به مراجع بزرگ تقلید و علمای اعلام و حوزه های علمیه به ویژه حوزه مقدسه قم و عموم علاقمندان ایشان خاصّه آقازادگان و بازماندگان محترم آن مرحوم تسلیت عرض می کنیم و به همین مناسبت مجلس بزرگداشتی از جانب رهبر معظّم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله‌العالی) در تهران مدرسه عالی شهید مطهری در روز شنبه مورخ 4/9/85 از ساعت 15 الی 30/16 برقرار است.

بنا بر این گزارش همچنین مجلس بزرگداشتی از جانب رهبر معظّم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله‌العالی) چهارشنبه شب 1/9/85 بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم قم برگزار گردید.

کد مطلب 411250

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه