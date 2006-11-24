به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه دفتـر مقـام معظّـم رهبـری آمده است: ضایعه‌ مؤلمه‌ درگذشت مرجع عالیقدر تقلید و فقیه بزرگوار حضرت آیت الله آقای حاج میرزا جواد آقای تبریزی قدس الله سرّه که از استوانه های بزرگ علمی حوزه مقدسه بودند و با تعلیم و تربیت شاگردانی با فضیلت و فضلائی بزرگ منشاء خدمات شایانی به اسلام و مذهب حقّه تشیع بودند موجب تأثر فراوان گردید.

این فقدان اسفبار را به مراجع بزرگ تقلید و علمای اعلام و حوزه های علمیه به ویژه حوزه مقدسه قم و عموم علاقمندان ایشان خاصّه آقازادگان و بازماندگان محترم آن مرحوم تسلیت عرض می کنیم و به همین مناسبت مجلس بزرگداشتی از جانب رهبر معظّم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله‌العالی) در تهران مدرسه عالی شهید مطهری در روز شنبه مورخ 4/9/85 از ساعت 15 الی 30/16 برقرار است.

بنا بر این گزارش همچنین مجلس بزرگداشتی از جانب رهبر معظّم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله‌العالی) چهارشنبه شب 1/9/85 بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم قم برگزار گردید.