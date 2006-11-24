نمی دانیم چه سرنوشتی در انتظار ماست/ از تصمیم فیفا شوکه هستیم

سرمربی تیم فوتبال امید کشورمان که پس از پیروزی 2 بر یک تیم امید مقابل بحرین با خبرنگار مهر گفتگو می کرد با بیان این مطلب افزود: ما قبل از بازی متوجه خبر محرومیت ایران شدیم و واقعا این شرایط برای ما غیرمنتظره بود به طوری که بازیکنان به هیچ وجه روحیه بازی کردن نداشتند.

سیموئز افزود: نیمه اول برای ما وحشتناک بود و بازیکنان به خاطر شرایط روحی نامناسبی که داشتند دور از انتظار ظاهر شدند و نتوانستند خواسته های من را به خوبی در زمین زمین پیاده کنند و این تیم بحرین بود که بازی بهتری را به نمایش گذاشت و حتی گل اول را به ما زد.

سرمربی تیم فوتبال امید افزود: دربین دو نیمه تمام تلاشم این بود که بازیکنان را به خودشان بیاورم وبرای این خواسته حتی مجبور شدم با آنها برخورد فیزیکی داشته باشم که نباید این بازی را دست کم بگیریم و باید تحت هر شرایطی تا نهایت توان برای پیروزی تلاش کنیم که خوشبختانه تیم به خودش آمد و توانستیم نتیجه را بدست آوریم.

سیموئز گفت: ما بعد از نیمه اول که یک نیمه وحشتناک بود در نیمه دوم به خوبی خودمان را به حریف تحمیل کردیم و نتیجه پیروزی را بدست آوردیم.

وی در مورد وضعیت تعلیق فوتبال ایران گفت: شاید بیشترین تاثیر این تصمیم متوجه تیم امید باشد که خود را برای بازیهای آسیایی آماده می کرد. یک سال پیش تمامی برنامه های فدراسیون روی این تیم متمرکز شده بود ولی در شرایط فعلی واقعا نمی دانیم چه سرنوشتی در انتظار ماست. آیا می توانیم در بازیهای آسیایی شرکت کنیم یا نه.

سرمربی تیم امید افزود: من کار خودم راطبق برنامه انجام می دهم و کاری به شرایط بوجود آمده را ندارم. من طبق برنامه قبلی تیمم را تمرین خواهم داد و امیدوارم در روز هشتم آذرماه مقابل تیم مالدیو قرار بگیریم.

سیموئز در خصوص اینکه آیا لیست نهایی بازیکنان تیم امید مشخص شد یا نه گفت: هنوز مشکلاتی در این زمینه وجود دارد ولی من حاضر نیستم کار غیر قانونی انجام بدهم و تحت هیچ شرایطی حاضر نیستم بازیکنان صغر سنی را با تیم همراه کنم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا سه بازیکن بزرگسال تیم امید مشخص شدند یا نه گفت: هنوز نفرات مشخص نیستند و باید تا روز یکشنبه و زمان اعزام تیم منتظر ماند.

سیموئز در خصوص وضعیت همکاری خود با فدراسیون فوتبال گفت: من امیدوارم با درایت مشکلات بوجود آمده حل شود و فوتبال ایران به ویژه تیم امید بتواند در بازیهای پیش رو با قدرت شرکت کند.

سرمربی تیم امید در مورد برخی اخبار که در خصوص همکاری وی با فدراسیون فوتبال برای حضور یکی از تیمهای مطرح فوتبال برزیل به ایران مطرح می شود گفت: چنین خبری صحت ندارد و من هیچ گونه رایزنی در این زمینه برای فدراسیون فتبال انجام نداده ام.

وی در مورد اینکه چه کسی در اتفاق بوجود آمده برای فوتبال ایران مقصر است گفت: من هنوز نامه فیفا را ندیده ام و از مفاد آن بی خبرم ولی می دانم فیفا بی دلیل هیچ کشوری را با محرومیت روبرو نمی کند و مطمئنا مشکلاتی از سوی فدراسیون فوتبال ایران وجود داشته است که امیدوارم این مشکلات حقوقی هر چه زودتر برطرف شود چرا که تداوم این شرایط به هیچ وجه به صلاح فوتبال ایران نیست و فوتبال ایران را در انزوا قرار خواهد داد.