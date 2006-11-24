تصویب 60 درصد اعتبار درخواستی دانشگاه بوعلی در متمم بودجه 85

اردشیر خزایی - رئیس دانشگاه بوعلی همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: 600 میلیون تومان از اعتبار تصویب شده توسط هیئت دولت برای تجهیزات و 4 میلیارد تومان نیز جهت تملک زمین های داخل دانشگاه که مالک شخصی دارد و برای احداث کتابخانه، آمفی تئاتر، دانشکده شیمی و دانشکده گیاهان دارویی اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: پروژه های ناتمام دانشگاه بوعلی همدان از جمله مجتمع فرهنگی و مجتمع اساتید دانشگاه باید از محل اعتبار 4 میلیارد تومانی تأمین شود.

رئیس دانشگاه بوعلی همدان با اظهار به همکاری مناسب سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال گذشته، ابراز امیدواری کرد که ترتیبی جهت ایجاد زمینه مناسب برای راه اندازی پروژه های عمرانی دانشگاه اتخاذ شود.

خزایی گفت: طرح هایی که توسط هیئت دولت در سفر ریاست جمهوری به استان همدان برای دانشگاه بوعلی تصویب شده است در قالب بودجه سال های 86 و 87 باید تأمین اعتبار شود.