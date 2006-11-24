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۳ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۰۲

رئیس دانشگاه بو علی همدان در گفتگو با مهر خبر داد :

تصویب 60 درصد اعتبار درخواستی دانشگاه بوعلی در متمم بودجه 85

تصویب 60 درصد اعتبار درخواستی دانشگاه بوعلی در متمم بودجه 85

مبلغ درخواستی دانشگاه بوعلی همدان در متمم بودجه سال 85 معادل 7 میلیارد و 500 میلیون تومان بود اما هیئت دولت تنها 4 میلیارد و 600 میلیون تومان آن را تصویب کرده که این میزان در حدود 60 درصد بودجه درخواستی دانشگاه است.

اردشیر خزایی - رئیس دانشگاه بوعلی همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: 600 میلیون تومان از اعتبار تصویب شده توسط هیئت دولت برای تجهیزات و 4 میلیارد تومان نیز جهت تملک زمین های داخل دانشگاه که مالک شخصی دارد و برای احداث کتابخانه، آمفی تئاتر، دانشکده شیمی و دانشکده گیاهان دارویی اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: پروژه های ناتمام دانشگاه بوعلی همدان از جمله مجتمع فرهنگی و مجتمع اساتید دانشگاه باید از محل اعتبار 4 میلیارد تومانی تأمین شود.

رئیس دانشگاه بوعلی همدان با اظهار به همکاری مناسب سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال گذشته، ابراز امیدواری کرد که ترتیبی جهت ایجاد زمینه مناسب برای راه اندازی پروژه های عمرانی دانشگاه اتخاذ شود.

خزایی گفت: طرح هایی که توسط هیئت دولت در سفر ریاست جمهوری به استان همدان برای دانشگاه بوعلی تصویب شده است در قالب بودجه سال های 86 و 87 باید تأمین اعتبار شود.

کد مطلب 411257

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