ساخت مجتمع فرهنگی در دانشگاه آزاد قیامدشت / ارتقاء واحد قیامدشت به درجه بسیار بزرگ

دکتر سید فرهاد سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاه آزاد تهران شرق (قیامدشت) از سال 1380 فعالیت خود را با جذب 300 دانشجو آغاز و در سال 82 با دستور رئیس دانشگاه آزاد و پشتیبانی دانشگاه آزاد تهران مرکز فعالیت های عمرانی خود را شروع کرد.

وی اظهار داشت: واحد قیامدشت در حال حاضر دارای 15 هزار متر مربع فضای آموزشی، 150 هزار متر مربع فضای دانشگاهی 5 هزار دانشجو، 120 عضو هیات علمی و 23 رشته تحصیلی است.

رئیس دانشگاه آزاد قیامدشت خاطر نشان کرد: اتمام ساختمان آموزشی با وسعت 6 هزار متر مربع، سایت کامپیوتر، سالن اجتماعات، آزمایشگاه ها و کارگاه ه رشته های علوم پایه به مساحت دو هزار و 200 متر مربع، سردر اصلی دانشگاه، و فضا سازی دانشگاه از جمله اقدامات عمرانی انجام شده در دانشگاه آزاد قیامدشت است.

سجادی تاکید کرد: ساخت مسجد و مجتمع فرهنگی، اتمام سوله ورزشی، اتمام سلف سرویس دانشجویی و توسعه فضاهای کارگاهی و آزمایشگاهی فنی و مهندسی و جذب هیات علمی تا رسیدن به استانداردهای مورد نظر دانشگاه از جمله برنامه های آینده دانشگاه آزاد قیامدشت خواهد بود.

وی افزود: در حال حاضر دانشگاه آزاد قیامدشت دارای رتبه بزرگ است که با اقدامات انجام شده در خصوص افزایش هیات علمی از 20 نفر به 60 نفر، تشکیل گروه های آموزشی جدید، افزایش رشته های واحد و برنامه های عمرانی تا چندی دیگر به سطح بسیار بزرگ ارتقاء خواهد یافت.