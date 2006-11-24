۳ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۳۲

/ نتایج مسابقات جام یوفا/

بایرن لورکوزن حریف تاتنهام نشد/ مدافع عنوان قهرمانی پیروز شد

در سومین هفته از مسابقات فوتبال جام یوفا بایرن لورکوزن در خانه حریف تاتنهام و دیمیتار برباتوف نشد و شکستی دیگر در کارنامه این تیم به ثبت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال جام یوفا شب گذشته با برگزاری 16 بازی در گروههای هشتگانه هفته سوم خود را پشت سرگذاشت. در حساس ترین بازی تاتنهام در خانه بایرن لورکوزن به برتری رسید و سویا مدافع عنوان قهرمانی نیزاسپورتینگ براگا را مغلوب کرد.

نتایج دیدارهای هفته سوم جام یوفا به شرح زیر است:
گروه: A
مکابی رژیم اشغالگر قدس یک - پارتیزان بلگراد صربستان صفر
اوسر فرانسه 2 - گلاسکو رنجرز اسکاتلند 2

گروه: B
اف ث بروژ بلژیک یک - دینامو بخارست رومانی یک
بایرن لورکوزن آلمان صفر - تاتنهام انگلیس یک
گل: دیمیتار برباتوف(35)

گروه: C
سویا اسپانیا 2 - اسپورتینگ براگا پرتغال صفر
گلها: لویز فابیانو(40) و ارنست چوانتون(73)
اسلوان لیبرچ جمهوری چک 4 - گراس هاپرز سوئیس یک

گروه: D
اودنزه بی کی دانمارک یک - لن فرانسه یک
پارما ایتالیا 2 - هیبرنیان اسکاتلند یک

گروه: E
بال سوئیس 2- نانسی فرانسه 2
فاینورد روتردام هلند صفر- بلکبرن اسکاتلند صفر

گروه: F
اسپانیول اسپانیا 6 - زولت وارگم بلژیک 2
اسپارتا پراگ جمهوری چک  صفر - آژاکس آمستردام هلند صفر

گروه: G
پاری سن ژرمن فرانسه  2 - هاپوئل رژیم اشغالگر قدس 4
راپید بخارست رومانی یک - مالدا جمهوری چک یک

گروه: H
نیوکاسل انگلیس 2 - سلتاویگو اسپانیا یک
گلها: سی برسکا(39) و استیون تیلور(86) برا نیوکاسل و فابین کانو بیو(9) برای سلتا ویگو
فنرباغچه ترکیه 3 - پالرمو ایتالیا صفر  

