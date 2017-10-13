به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر بین دو تیم نفت تهران و صنعت نفت آبادان برگزار شد که در این بازی شاگردان کمالوند به لطف تک گلی که توسط جاسم کرار در دقیقه ۶۲ بازی به ثمر رساندند بر حریف خود غلبه کردند.

در حالی کرار تک گل این بازی را برای تیم صنعت نفت به ثمر رساند که آگستو سزار بازیکن برزیلی این تیم سازنده این گل بود تا باز هم نقش بازیکنان خارجی تیم صنعت نفت در گلزنی های این تیم مشخص شود.

صنعت نفت که در هفته های اخیر نتایج خوبی نگرفته بود و به رده های پایین جدول سقوط داشت، بار دیگر موفق شد یک بازی خانگی را با پیروزی پشت سر گذاشته و به لطف این ۳ امتیاز ۱۰ امتیازی شده و به رده نهم جدول صعود نماید.

نفت تهران نیز با همان ۹ امتیاز در جایگاه دوازدهم قرار گرفت.