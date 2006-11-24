به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدی ری شهری نماینده ولی فقیه در امور حج و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران ضمن اشاره به فرارسیدن ایام حج و هفته بسیج، این دو مناسبت را با هم مرتبط دانست و گفت: یکی از برنامه های هفته حج، حضور در نمازهای جمعه است، برای اینکه زائران خانه خدا حضور پررنگتری در نمازهای جماعت مکه و مدینه داشته باشند.

ری شهری اظهار داشت: بر اساس رهنمود مقام معظم رهبری ، محور تبلیغات حج امسال سیره اخلاقی و عملی پیامبر اکرم خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در امور حج ضمن اشاره به آثار و برکات حج، طهارت نفس و آمرزش گناهان و اجابت دعا را یکی از آثار معنوی سفر به خانه خدا توصیف کرد و گفت: نیت خالص شرط قبولی حج است.

وی با اشاره به ابعاد مختلف سیاسی-اجتماعی حج، تاکید کرد: حج تنها یک عبادت فردی نیست، در حج باید مشکلات جهان اسلام مورد بررسی قرار بگیرد، باید تلاش استکبار جهانی برای سلطه به جهان و ممالک اسلامی در حج مورد بررسی قرار بگیرد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در مورد تلاش دشمن برای اختلاف افکنی بین شیعه و سنی ، خواستار توجه زائران شیعه و سنی به این مسئله و جلوگیری از سوء استفاده دشمن شد.

وی گفت: برائت از مشرکین، رکن سیاسی حج است و بت های جهان امروز خطرناک تر ازبت های لات و عزی هستند.

ری شهری خاطر نشان کرد: آمریکا و اسرائیل بت های امروز جهان هستند، و شعار "مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل" شعار شرک زدایی از جهان امروز است که الحمدالله در حال تحقق است و فروپاشی اسرائیل و امپرطوری آمریکا نزدیک است.

وی در ادامه سخنانش به فرارسیدن هفته بسیج، اشاره کرد و گفت:بسیجیان جهان اسلام باید طبق فرمایش حضرت امام خمینی(ره) در فکر ایجاد حکومت بزرگ اسلامی در جهان باشند و این شدنی است، فرهنگ منحصر به ایران نیست

ری شهری در پایان گفت: بسیجیان باید مقدمه حکومت جهانی اسلام به رهبری حضرت مهدی(عج) را فراهم کنند.