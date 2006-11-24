علیرضا حیدری بعد از بازیهای آسیایی تصمیم گیری می کند

علیرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هیچ وقت به امید قرعه پا روی تشک کشتی نگذاشته ام و همیشه با تمام وجود کشتی گرفته ام. الان وضعیت بسیار خوبی دارم و می توانم بگویم از سال های اخیر آماده تر و با انگیزه ترم.

قهرمان کشتی آزاد جهان در سال 1998 ادامه داد: تصمیم گیری در مورد خداحافظی یا ماندن در میدان را به بعد از بازیهای آسیایی دوحه و عملکردم در این مسابقات موکول کرده ام و تصمیم نهایی را بعد از آن خواهم گرفت.

دارنده شش مدال کشتی آزاد جهان و المپیک در مورد وضعیت آمادگی خود با توجه به زمان اندکی که تا شروع بازیهای آسیایی 2006 قطر باقی مانده گفت: از لحاظ آمادگی بدنی و روحی در شرایط خوبی هستم و همان طور که گفتم انگیزه زیادی هم دارم، امیدوارم بتوانم در بازی های آسیایی دوحه، سومین مدال طلایی المپیک آسیایی را به دست بیاورم.

حیدری در مورد حضورش در لیگ برتر کشتی آزاد ادامه داد: صحبت هایی با تیم دانشگاه آزاد داشته ام و به احتمال زیاد برای این تیم کشتی می گیرم.