بازیکنان امید در شرایط روحی نامناسبی هستند/ محرومیت از بازیهای آسیایی لطمه بزرگی به فوتبال ما خواهد زد

مربی تیم فوتبال ملی کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: خبر محرومیت فوتبال ایران از دیدارهای بین المللی بیشترین تاثیر را بر روی بازیکنان تیم امید داشت چرا که ما در آستانه بازیهای آسیایی قرار داشتیم و با این تصمیم زحمات یکساله کادر فنی و بازیکنان به هدر رفت.

پنجعلی افزود: من نمی دانم این بحران چه زمانی برطرف خواهد شد ولی امیدوارم شرایطی بوجود بیاید که تیم امید با بازیکنان خوبی که در اختیار دارد بتواند در بازیهای آسیایی شرکت کند چرا که ما یکی از شانس های قهرمانی در این بازیهای هستیم و می توانستیم برای کشور افتخارآفرینی کنیم.

وی افزود: تیم امید مقابل بحرین دو نیمه متفاوت داشت. در نیمه اول بازیکنان کاملا بی انگیزه وشوک زده بودند ولی با صحبت های بین دو نیمه شرایط تیم تغییر کرد و دیدید که توانستیم نتیجه را به سود خود تغییر دهیم.

مربی تیم امید در مورد برنامه های این تیم اظهار داشت: ما طبق برنامه کارها را ادامه می دهیم و امیدواریم روز پنجم آذرماه بتوانیم عازم قطر شویم و در بازیهای آسیایی شرکت کنیم مطمئنا محرومیت از بازیهای آسیایی لطمه بزرگی به فوتبال ما خواهد زد و بازیکنان را با شرایط روحی نامناسبی روبرو خواهد کرد.