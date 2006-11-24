مشکل بحران فوتبال ایران حل شدنی است/ این تصمیم تاثیر روحی منفی روی کاروان ایران خواهد داشت

مدیرعامل موسسه ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد کیش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: فوتبال ایران شرایط بحرانی را سپری می کند و تنها با درایت، دوراندیشی و تصمیم منطقی مسئولان فدراسیون فوتبال می تواند بحران کنونی را پشت سر بگذارد و شرایط عادی را بر فوتبال کشورحاکم کند.

وی تصریح کرد: مهمترین تصمیم فدراسیون فوتبال در شرایط کنونی فراهم کردن شرایط حضور تیم امید در بازیهای آسیایی است چرا که این تیم از یک سال گذشته خود را برای مسابقات آماده کرده و حاضر نشدن در این مسابقات تاثیر منفی فنی و روحی جبران ناپذیری به فوتبال ایران وارد خواهد کرد.

مدیرعامل موسسه ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد کیش اظهار داشت: فوتبال ایران با صعود قاطعانه به جام ملتهای آسیا ثابت کرد از قابلیت های بالایی برخوردار است و بار دیگر می تواند دوران شکوهمندی را برای فوتبال ایران به ارمغان بیاورد که امید می رود با درایت مسئولان فدراسیون این شرایط از هر نظر برای افتخارآفرینی فوتبال ایران فراهم شود.

قهرمان 8 دوره مسابقات قهرمانی آسیا خبر محرومیت فوتبال ایران در آستانه بازیهای آسیایی را لطمه روحی بزرگی برای روحیه کاروان ایران عنوان کرد و گفت: امیدوارم این شرایط در روزهای باقی مانده تا بازیهای آسیایی به گونه ای رقم بخورد که فوتبال ایران بتواند در بازیهای آسیایی شرکت کند و با حضور قدرتمند خود بار دیگر نام فوتبال ایران را در آسیا طنین انداز شود.