پاچینو در ایرلند جایزه افتخاری گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، پاچینو از دوبلین محل تولد نمایشنامه نویس و رمان نویس شهیر ایرلندی و همین طور اتاق های او در دوران دانشجویی در دانشگاه معروف ترینیتی بازدید کرد. به گفته دیر هیکی رئیس انجمن فلسفه ترینیتی، گروه فلسفه این دانشگاه جایزه افتخاری خود را چهارشنبه به پاچینو اهدا کرد. پیش از این الیور استون و یک اسقف از آفریقای جنوبی این جایزه را دریافت کرده اند.



پاچینو که برای فیلم "بوی خوش زن" برنده اسکار بهترین بازیگر مرد شد، اوایل امسال در نمایش "سالومه" نقش هرود را بازی کرد. هیکی در گفتگو با اسوشیتدپرس از علاقه فراوان پاچینو به اسکار وایلد و نمایشنامه "سالومه" خبر داد و گفت: "او می خواهد فیلمی مستند به نام Salomaybe بسازد. او خود را در این فضا غرق کرده و خیلی هم به آن علاقه دارد."



نمایشنامه "سالومه" که در 1891 در پاریس منتشر شد، داستانی از حرص و انتقام بود که بر مبنای یکی از داستان های کتاب مقدس نوشته شد. سالومه، نادختری پادشاه هرود بر خلاف میل ناپدری خود و به تشویق مادرش از هرود می خواهد سر یحیی را روی یک سینی برای او بیاورند.



سال گذشته از پاچینو فیلم "دو نفر برای پول" به نمایش درآمد. او به تازگی بازی در دو فیلم "88 دقیقه" و "سیزده یار اوشن" را به پایان رسانده است.

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