بازیکنان ایرانی در هفته چهاردهم بوندس لیگا نیمکت نشین هستند

به گزارش خبرنگارمهر، مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای آلمان از امروز( جمعه ) با برگزاری دیدار بین تیمهای شالکه و بوخوم وارد هفته چهاردهم می شود.

مسابقات این هفته فردا با انجام 6 بازی دیگر پیگیری می شود که طی آنها بایرن مونیخ در ورزشگاه آره نا به مصاف هامبورگ می رود. در این بازی مهدی مهدوی کیا به سبب مصدومیت نمی تواند برای هامبورگ بازی کند. وی که در جریان بازی آرسنال - هامبورگ از ناحیه کمرآسیب دیده است تا دو هفته دیگر به دور از میادین فوتبال خواهد بود. از سوی دیگر پیش بینی می شود علی کریمی نیز جایی در ترکیب اصلی بایرن مونیخ در دیدار برابر شاگردان توماس دال نداشته باشد.

کیکر پیش بینی می کند بایرن مونیخ با ترکیب اولیور کان ، ویلی سانیول، دی میکلیس ، فان بویتن ، فیلیپ لام، حسن صالی حمیدزیچ، آندرس اوتل، فان بومل، باستین شون اشتایگر، روی ماکای و کلودیو پیزارو به مصاف هامبورگ می رود، هامبورگی که خود با ترکیب بازیکنانی چون واچر، بنیامین ، باستین راینهارت، رافائل ویکی ، ماتیسن، آتوبا، فیلینگر، تروچفسکی، فان در فارت، سانوگو و گوئررو در میدان حاضر خواهد شد.

از سوی دیگر کیکر در پیش بازی خود برای مصاف هانوفر برابر ماینتس از غیبت وحید هاشمیان در ترکیب اصلی قرمز پوشان هانوفرخبر داده است. برنامه دیدارهای هفته چهاردهم بوندس لیگا به شرح زیر است:

جمعه - 3/9/85

شالکه - بوخوم

شنبه - 4/9/85

ولفسبورگ - نورنبرگ

وردربرمن - آرمینا بیله فلد

هرتا برلین - آلمانیا آخن

هانوفر- ماینتز

هامبورگ - بایرن مونیخ

اینتراخت فرانکفورت - بورسیا دورتموند

یکشنبه - 5/9/85

اشتوتگارت - مونشن گلادباخ

بایرن لورکوزن - انرژی کوتبوس