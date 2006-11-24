400 کشته و زخمی تلفات جنایت تروریست های تکفیری در شهرک صدر / برقراری مقررات منع آمد و شد در بغداد تا اطلاع ثانوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تروریستهای تکفیری روز گذشته در جنایتی وحشتناک، چهار خودروی بمب گذاری شده را در شهرک صدر در شرق بغداد منفجر کردند که آخرین آمار تلفات آن از کشته شدن دست کم 152 تن و زخمی شدن 236 تن دیگر حکایت می کند.



وزارت کشور عراق نیز، مقررات منع آمد و شد را از پنجشنبه شب تا اطلاع ثانوی در بغداد برقرار کرد.



یک مسئول در وزارت حمل و نقل عراق نیز از تصمیم این وزارت برای بستن فرودگاه بصره و سه لنگرگاه آن تا اطلاع ثانوی در اعتراض به اوضاع بحرانی شهرک صدر خبر داد.



مقتدی صدر روحانی جوان شیعه نیز در بیانیه ای خواستارحفظ وحدت و خویشتن داری مردم به ویژه در شهرک صدر شد و از همه نیروهای سیاسی خواست تا خروج اشغالگران یا جدول زمان بندی برای خروج آنها را خواستار شوند، مقتدی صدر، نظامیان بیگانه را عامل اصلی فتنه و درگیری های سیاسی در عراق دانست.



رهبران مختلف سیاسی عراق، جنایت هولناک شهرک صدر را محکوم کردند.

مقتدی صدر، با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت عراق از همه عراقی ها خواست به دام توطئه ها ونقشه هایی که اشغالگران خواهان اجرای آن هستند، کشیده نشوند.

روسیه، جنایت شهرک صدر را به عنوان اقدام افراط گرایانی که به دنبال ایجاد رعب و وحشت و نفرت و تفرقه در جامعه عراقی هستند، تلقی و آن را محکوم کرد.

مارگارت بکت وزیر امور خارجه انگلیس نیز این حادثه هولناک را محکوم کرد.