آمانو: ایران به تعهداتش پایبند بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، آژانس بین المللی انرژی اتمی که نهاد قانونی ناظر بر فعالیت های هسته ای کشورها و مرجع تایید کننده پایبندی ایران به برجام است، بار دیگر پایبندی ایران به تعهداتش را تایید کرد.

این نهاد در واکنش به سخنان «دونالد ترامپ» در مورد ایران و برجام، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ایران به تعهداتش در قالب توافق هسته‌ای پایبند بوده است.

بر این اساس «یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس، گفت در حال حاضر مستحکم‌ترین نظام بازرسی‌های هسته‌ای جهان در مورد ایران اجرا می‌شود.

وی با بیان این که آژانس از ژانویه سال ۲۰۱۶ به راستی‌آزمایی و نظارت بر تعهدات هسته‌ای ایران ذیل برجام ادامه داده، افزود: همان‌طور که به شورای حکام اعلام کرده‌ام، تعهدات هسته‌ای ایران ذیل برجام، در حال اجرا هستند.

آمانو اذعان کرد: ایران اکنون موقتا، پروتکل الحاقی به توافقنامه جامع پادمانی با آژانس را اجرا می‌کند.

به گفته وی بازرسان آژانس از دسترسی گسترده‌تر به اطلاعات و اماکن در ایران برخوردار هستند. آژانس تا کنون به اماکنی که نیاز به بازدید از آنها داشته، دسترسی داشته است.