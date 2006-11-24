اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت در دی ماه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین کشاورز امروز صبح در حاشیه آزمون دکتری تخصصی و دستیاری رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت در جمع خبرنگاران افزود: کلید اولیه سوالات آزمون 6 آذر و مهلت ارسال اعتراضات داوطلبان 11 آذر خواهد بود.

وی افزود: اسامی پذیرفته شدگان دو برابر ظرفیت مرحله اول ششم دی ماه و برگزاری آزمون شفاهی 13 و 14 دی ماه است.

دبیرشورای آموزش علوم پایه پزشکی و بهداشت تاکید کرد: کارنامه پذیرفته نشدگان مرحله اول 9 دی و کارنامه پذیرفته شدگان نهایی دوم بهمن ماه در سایت دبیرخانه قرار می گیرد.

به گزارش مهر آزمون آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت امروز صبح با حضور هزار و 950 داوطلب در 28 رشته برگزار شد که از این میان یک هزار و 50 داوطلب زن و 900 نفر مرد بودند.