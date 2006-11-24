به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد خاتمی در خطبه های دوم نماز جمعه با اشاره به نزدیکی ایام انتخابات شوراها و خبرگان ، خواستار حفظ حرمت ها و حریم اشخاص شد و گفت: هرکس از آبروی برادر دینی اش دفاع کند این کار برای او مانع از درافتادن به آتش جهنم است.

وی با تبریک سالروز ولادت حضرت معصومه(س) گفت: از خدا می خواهیم که قدرشناس نعمت ولایت و دوستی اهل بیت(ع) باشیم.

خاتمی در ادامه سخنان خویش با تجلیل از مقام و شخصیت علمی مرحوم آیت الله میرزا جواد آقا تبریزی به بیان خدمات این مرجع تقلید به جامعه و انقلاب اسلامی پرداخت.

وی گفت: مرحوم آیت الله تبریزی بعد از انقلاب اسلامی قدم به قدم با نظام اسلامی همراهی کرد، ایشان اعتقاد داشت اگر در جایی نظام اسلامی تشکیل شد، همه باید اطاعت کنند و هیچ کس حق ندارد ولی فقیه را تضعیف کند بلکه واجب است همه به ولی فقیه کمک کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: تشیع باشکوه جنازه ایشان نشان داد که نهاد مرجعیت یک نهاد کانونی است که در دل و جان مردم است و مورد اعتماد قاطبه آنها است.

در کشور ما انواع بسیج ها شکل گرفته است مثل بسیج ادارات، بسیج طلاب، بسیج دانشجویی، بسیج بانوان و این از افتخارات بسیج است که بیش از 50 درصد کسانی که در المپیادهای علمی مدال آوردند، بسیجی ها بودند

وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به فرا رسیدن ایام حج، به زائران بیت الله الحرام گفت: شما نماینده نظام جمهوری اسلامی هستید و باید رفتار زائران ایرانی از هرجهت ممتاز باشد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علیمه قم گفت: بسیح یک فرهنگ است و فوق یک نهاد است و به مفهوم حفظ همیشگی "آمادگی سیاسی و نظامی و اجتماعی و حتی اقتصادی" دانست، لذا بسیج یعنی فرهنگ آمادگی.

خاتمی گفت: نباید بسیج را فقط یک مجموعه نظامی یا شبه نظامی فرض کرد، تفکر بسیجی کشور را بیمه می کند. در کشور ما انواع بسیج شکل گرفته است مثل بسیج ادارات، بسیج طلاب، بسیج دانشجویی، بسیج بانوان و این از افتخارات بسیج است که بیش از 50 درصد کسانی که در المپیادهای علمی مدال آوردند، بسیجی ها بودند.

خطیب نماز جمعه تهران سپس به شکست جمهوری خواهان در سه انتخابات کنگره و سنا و فرمانداری ها اشاره کرد و گفت: این شکست پیام روشنی داشت، پیامش این بود که مردم آمریکا با این رای گفتند که ما از این سیاست های استکباری و جاه طلبانه و قرون وسطایی دولتمردان آمریکا بیزار هستیم.

خاتمی گفت: واقعیت این است که دموکرات ها و جمهوری خواهان سر و ته یک کرباس هستند و آبشخور هردو این احزاب صهیونیست ها هستند.

تمام شواهد وقرائن می گوید که این ترور کار آمریکا و اسرائیل بود، گزارشی دقیقی داشتیم که سلاح های زیادی به سفارت آمریکا در لبنان رسید و آن سلاحی که وزیر صنایع با آن ترور شد از همان نوع سلاحها بود

عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ترورها و خشونت ها در عراق، گفت: ما خبر داریم که با سفیر آمریکا بطور پنهانی با تروریست های عراق به توافق رسیدند و به آنها گفته اند : هرچه می خواهید ایرانی و شیعه بکشید و ما از شما حمایت می کنیم.

وی با اشاره به حوادث اخیر لبنان و ترور وزیر صنایع کابینه این کشور گفت: تمام شواهد وقرائن می گوید که این ترور کار آمریکا و اسرائیل بود، گزارشی دقیقی داشتیم که سلاح های زیادی به سفارت آمریکا در لبنان رسید و آن سلاحی که وزیر صنایع با آن ترور شد از همان نوع سلاحها بود.

خاتمی گفت: می خواستند با این ترور جلوی حرکت حزب الله و تظاهرات مسالمت آمیز را بگیرند.

امام جمه موقت تهران در ابتدای خطبه های اول نیز، ضمن دعوت مردم به تقوای الهی به بیان پیامدهای منفی غفلت از قیامت و معاد الهی در زندگی انسان پرداخت.

خاتمی فراموشی نماز و قیامت و عدم رسیدگی به محرومان و همنشینی با اهل باطل از مهمترین دلایل سقوط انسان در جهان آخرت توصیف کرد.

وی افزود: با باور به معاد ریشه بسیاری از مفاسد در جهان خشکانده می شود و روز قیامت، روز تنهایی کامل انسان است.