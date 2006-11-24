مراجع شیعه خواستار خویشتن داری مردم عراق شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی این جنایت، آیت الله سیستانی از مراجع بزرگ شیعه در عراق، خواستار خویشتن داری مردم و عدم متوسل شدن به رفتارهای خارج از کنترل شد.



دفتر آیت الله سیستانی در نجف در بیانیه ای اعلام کرد که ایشان به شدت انفجارهای شهرک صدر را که صدها کشته و زخمی به جا گذاشت، محکوم کرده و حزن و اندوه عمیق خود را ابراز می کند، ولی از همه می خواهد ضمن حفظ خویشتن داری از دست زدن به رفتارهای خارج از کنترل وقانون پرهیز کنند.



یک منبع در دفتر آیت الله اسحاق الفیاض یکی از چهار مرجع بزرگ نجف اشرف نیز اعلام کرد که آیت الله فیاض تجاوزات وحشیانه که منجر به از دست رفتن جان شماری از شهروندان شد، محکوم کرده و ضمن دعوت به خویشتن داری از دولت می خواهد اقدامات فوری برای اشد مجازات عاملان این جنایت انجام دهد.



آیت الله محمد سعید الحکیم نیز در بیانیه این جنایت تروریستی را محکوم کرد و عاملان آن را ائتلاف صدامیون دانست.

وی از شهروندان خواست از واکنش نشان دادن به این اقدام تروریستی خودداری کنند.



آیت الله حکیم درباره تلاش تروریستها برای شعله ور کردن فتنه طائفه ای هشدار داد و بر ضرورت فعال سازی قانون مبارزه با تروریسم تاکید کرد.



مقتدی صدر روحانی جوان شیعه نیز در بیانیه ای خواستارحفظ وحدت و خویشتن داری مردم به ویژه در شهرک صدر شد و از همه نیروهای سیاسی خواست تا خروج اشغالگران یا جدول زمان بندی برای خروج آنها را خواستار شوند، مقتدی صدر، نظامیان بیگانه را عامل اصلی فتنه و درگیری های سیاسی در عراق دانست.



مقتدی صدر، با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت عراق از همه عراقی ها خواست به دام توطئه ها ونقشه هایی که اشغالگران خواهان اجرای آن هستند، کشیده نشوند.



رهبران مختلف سیاسی عراق، جنایت هولناک شهرک صدر را محکوم کردند.