۳ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۲۳

درخواست اتحادیه کاغذ فروشان از دولت :

مالیات بر واردات کاغذ کاهش یابد

اگر پس از حذف یارانه از کاغذ ، دولت مالیات بر واردات کاغذ را برای تنها برای یک سال و به میزان پنج درصد کاهش دهد ، بازار کاغذ به ثبات می رسد .

محسن دولتی یکی از فعالان عرصه کاغذ با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود : هم اکنون به جز تعرفه 4 درصد وزارت بازرگانی که بر واردات کاغذ وضع شده است ، وارد کنندگان کاغذ مجبور به پرداخت مالیات 15 درصدی برای واردات هستند .

وی افزود : تا قبل از سال 1380 مالیات بر واردات کاغذ خارجی 10 درصد بود که هم اکنون به 15 درصد افزایش یافته و بخشی از بی ثباتی و افزایش قیمت این کالا در بازار به خاطر همین مالیات بالاست .

معاون اتحادیه واردکنندگان کاغذ خاطرنشان کرد : اگردولت بعد ازحذف یارانه ازکاغذ می خواهد بازاراین کالا به ثبات برسد و قیمت ها عادلانه باشد باید نخست مالیات های کلان از واردات کاغذ را تعدیل کند .

وی یادآور شد : مالیاتهای سنگین که هنگام واردات کاغذ از واردکنندگان و تجار دریافت می شود یکی از عمده دلایل افزایش بهای کاغذ در بازار است .

اگر دولت برای تنها یک سال این مالیات را به میزان 5 درصد کاهش دهد بهای کاغذ پنج هزار تومان درهربند پائین می آید و اتحادیه صنف کاغذ و مقوا این تضمین را به دولت می دهد که قیمت این کالا را ثابت نگه دارد .

