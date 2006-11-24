افزایش 30 درصدی پذیرش در دوره های دکتری تخصصی / بررسی واگذاری آزمون دکتری تخصصی به دانشگاه های علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر دکتر محمدعلی محققی صبح امروز در حاشیه آزمون دکترای تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت در جمع خبرنگاران افزود: توسعه رشته های دکترای تخصصی بر مبنای فرصت های شغلی و آینده دانش آموختگان تعیین می شود.

وی خاطرنشان کرد: دوره دکترای تخصصی (Ph.D) در علوم پایه پزشکی، دوره ای بسیار پیشرفت از نظر علمی است و دانشگاه های ارائه دهنده این دوره باید از سابقه علمی، اعضای هیات علمی مجرب، امکانات آزمایشگاهی پیشرفته و سایر شرایط برخوردار باشند. توسعه این رشته ها از سوی مراکز پیشنهاد دهنده صورت می گیرد.

در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر امکان واگذاری آزمون دکترای تخصصی به دانشگاههای علوم پزشکی گفت: اگر شرایط در دانشگاهها فراهم شود این امکان قابل بررسی است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: آزمون دکترای تخصصی از حساسیت خاصی برخوردار است و باید شرایط مساوی برای همه داوطلبان فراهم شود. بنابراین در این حال حاضر برگزاری مرکزی مطلوب تر است.

وی یادآور شد: برگزاری چنین آزمون هایی از نظر صحت برگزاری و مراحل مختلف طراحی علمی سئوالات مستلزم صرف هزینه، وقت و استفاده از نیروهای تخصصی فراوانی است.

محققی گفت: تاسیس مرکز سنجش آموزش پزشکی در وزارت بهداشت به صورت متمرکز توانسته است مسئولیت برگزاری آزمون ها را بر عهده بگیرد، به همین دلیل ترجیح می دهیم آزمون ها به صورت متمرکز برگزار شود.

معاون وزیر بهداشت در خصوص عدم ادغام وزارتخانه های بهداشت و رفاه گفت: باید ارتباط بهتری میان این دو وزارتخانه بخصوص در مورد بیمارستان های تامین اجتماعی و بیمه شدگان تامین اجتماعی که اکثریت از وزارت بهداشت خدمات خود را دریافت می کنند باشد. تعامل این دو سیستم بخصوص در بعد تامین اجتماعی می تواند بسیار موثر باشد.