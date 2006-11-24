معاون اقتصادی و امور بین الملل وزیر صنایع و معادن در گفتگو با مهر گفت : خط تولید آزمایشی خودرو سمند در سوریه تا دوماه آینده و خط تولید انبوه آن نیز سه ماه بعد از بهره برداری خط تولید آزمایشی راه اندازی خواهد شد .

محسن شاطرزاده افزود : پروژه تولید سمند در سوریه نخستین کارخانه خودرو سازی در این کشور است و با سرمایه گذاری مشترک 60 میلیون دلاری تهران - دمشق راه اندازی می شود.

وی تصریح کرد : 40 درصد از سهام این طرح متعلق به شرکت ایران خودرو ، 35 درصد به وزارت صنایع سوریه و 25 درصد درصد از آن به بخش خصوصی این کشور اختصاص دارد.

وی گفت : ظرفیت سالانه تولید سمند در سوریه در مرحله نخست 10 هزار دستگاه است که به تدریج به 30 هزار دستگاه افزایش می یابد .

شاطر زاده همچنین از به بهره برداری رسیدن پروژه 200 میلیون دلاری کارخانه سیمان در استان حماء سوریه خبر داد و افزود : این کارخانه تا اواخر خردادماه سال 86 به بهره برداری می رسد .