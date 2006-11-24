  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۳ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۵۱

معاون وزیر صنایع در گفتگو با مهر :

خط تولید آزمایشی خودرو سمند در سوریه به‌زودی راه‌اندازی می‌شود

خط تولید آزمایشی خودرو سمند در سوریه به‌زودی راه‌اندازی می‌شود

محسن شاطرزاده از راه‌اندازی خط تولید آزمایشی خودرو سمند در سوریه تا دو ماه آینده خبر داد .

معاون اقتصادی و امور بین الملل وزیر صنایع و معادن در گفتگو با مهر گفت : خط تولید آزمایشی خودرو سمند در سوریه تا دوماه آینده و خط تولید انبوه آن نیز سه ماه بعد از بهره برداری خط تولید آزمایشی راه اندازی خواهد شد .

محسن شاطرزاده افزود : پروژه تولید سمند در سوریه نخستین کارخانه  خودرو سازی در این کشور است و با سرمایه گذاری مشترک 60 میلیون دلاری تهران - دمشق راه اندازی می شود.

وی تصریح کرد : 40 درصد از سهام این طرح متعلق به شرکت ایران خودرو ، 35 درصد به وزارت صنایع سوریه و 25 درصد درصد از آن به بخش خصوصی این کشور اختصاص دارد.

وی گفت : ظرفیت سالانه تولید سمند در سوریه در مرحله نخست 10 هزار دستگاه است که به تدریج به 30 هزار دستگاه افزایش می یابد .

شاطر زاده همچنین از به بهره برداری رسیدن پروژه 200 میلیون دلاری کارخانه سیمان در استان حماء سوریه خبر داد و افزود : این کارخانه تا اواخر خردادماه سال 86 به بهره برداری می رسد .

 

کد مطلب 411289

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها