سید مهدی مولایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حدود ۱۰ هکتار اراضی منابع ملی در تنکابن باز پس گرفته شد اظهار داشت: این اراضی در اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ و از ابتدای سال جاری تاکنون از دست متصرفان باز پس گرفته شد.
به گفته وی، این اراضی در حوزه واحدهای منابع طبیعی، سلیمانآباد، قلعه گردن و کترا بوده است.
رئیس اداره منابع طبیعی تنکابن تعداد اراضی آزادشده را ۵۵ فقره ذکر کرد و افزود: در آخرین مورد بیش از دو هکتار از اراضی منابع طبیعی در منطقه ییلاقی "چینه کوه" از متصرفان بازپس گرفته شد.
مولایی خاطرنشان کرد: متجاوزان با فنس و کشیدن سیمخاردار عرصه را مورد تجاوز قراردادند و پس از محصورسازی و تقسیمبندی در ۱۵ قطعه، قصد تملک آن را داشتند که توسط مأموران منابع طبیعی و یگان حفاظت عرصه موردنظر به طبیعت بازگردانده شد.
مولایی تصریح کرد: با هرگونه تجاوز و دست دراری به منابع ملی برخورد میکنیم و کسانی که ادعایی در خصوص مالکیت اراضی منابع طبیعی دارند قبل از تعیین تکلیف اراضی از طرف اداره منابع طبیعی از محصور نمودن عرصه بهطور جد خودداری نمایند.
رئیس اداره منابع طبیعی تنکابن گفت: دوستداران طبیعت میتوانند هرگونه تجاوز به عرصههای منابع ملی را با امداد جنگل کد ۱۵۰۴ در میان گذارند.
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