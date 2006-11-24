۳ آذر ۱۳۸۵، ۱۳:۴۶

از فردا آغاز می شود ؛

احداث 6 خانه بهداشت در مناطق زلزله زده لرستان

احداث 6 خانه بهداشت برای روستاهای زلزله زده بروجرد و درود و ساخت 7 مدرسه در شهرستان های استان لرستان از ابتدای هفته پیش رو آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، رئیس بسیج سازندگی استان لرستان اظهار داشت: ساخت این خانه های بهداشت در روستاهای شهرستان ها مذکور توسط جوانان و بسیجیان استان تا پایان امسال تکمیل شده و محروم ترین مناطق این شهرستان ها را تحت تحت پوشش قرار خواهد داد.

علی قادرپناه ، این اقدام را در ادامه فعالیت های سازمان بسیج سازندگی در اردوهای هجرت دانست و افزود: همزمان با این اقدام ساخت هفته مدرسه راهنمایی و ابتدایی در شهرستان های خرم آباد ، بروجرد ، دلقان و سلسله توسط بسیج سازندگی و نیروهای جوان و بسیجی شروع می شود.

وی ، رسیدگی به بخشی از درخواست های خدمات رسانی مردم در سفر استانی رئیس جمهور را یکی دیگر از اقدامات بسیج سازندگی لرستان عنوان و خاطر نشان کرد: اجرای طرح های آبخیزداری و ساخت سدهای ملاتی از جمله این اقدامات توسط جوانان و بسیجیان استان است.

رئیس بسیج سازندگی استان لرستان ، حجم این فعالیت ها را تا پایان سال بیش از یک صد هزار نفر روز اعلام کرد.

