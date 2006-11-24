اطمینان بخشی و ایجاد امنیت در بورس را دنبال کردیم

علی صالح آبادی در گفتگو با مهر گفت : هدف سازمان بورس در یک سال گذشته ایجاد اطمینان در بازار و شکل گیری امنیت در بازار سرمایه بوده تا سرمایه گذاران انگیزه فعالیت در بازار داشته باشند که تمامی اقدامات در این راستا انجام گرفته است.

وی درباره عملکرد خود در یک سال گذشته گفت : یکی از مهمترین اقدامات انجام شده ، تقویت نظارت بر شرکت های پذیرفته شده در بورس بود و با تصویب و اجرای آئین نامه انضباطی ، نسبت به گذشته نظارت سازمان بر شرکت های بورس تقویت شد .

وی اضافه کرد : در یک سال گذشته علاوه بر تقویت نظارت بر حسابرسان با تصویب قوانین لازم، نظارت بر روند وضعیت معاملات نیز برای جلوگیری از دستکاری قیمت ها توسط هیئت نظارت با جدیت بیشتری پیگیری شد .

و در ادامه با اشاره به اجرایی شدن قانون جدید بازار سرمایه گفت : در یک سال گذشته سازمان بورس شکل گرفت و مراحل اجرایی شکل گیری شرکت بورس نیز علی رغم وجود مسائل و مشکلات بسیار انجام شد و کار بعدی انتقال برخی وظایف سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار به شرکت بورس که البته این انتقال زمان برخواهد بود .

صالح آبادی ادامه داد : اصلی ترین هدف ما اطمینان بخشی به بازار بود و سعی ما این بود که بازار روند منطقی و اطمینان بخشی به خود گیرد و شاخص ها نیز وضعیت مطلوبی داشته باشند .

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار افزود : ایجاد فضای اطمینان و امنیت ، مهمترین اصل در بازار سرمایه است و فضای بازار سرمایه باید به گونه ای باشد که مردم بخواهند سرمایه گذاری کنند .

وی در پاسخ به سئوال مهر مبنی براین که اصل قراردادن حفظ شاخص در یک سال گذشته به عنوان یک راهکار قرار گرفته است یا نه، اضافه کرد : اگر می خواستیم شاخص را حفظ کنیم باید بسیاری نماد شرکت‌ها را باز نمی کردیم ، این درحالی است که در سال گذشته و سال جدید و در مقاطع مختلف نماد بسیاری از شرکت ها را به منظور افزایش قدرت نقدینگی بازار باز کردیم و درکنار آن اطلاع رسانی کردیم که مردم از افت طبیعی شاخص ها به دلیل بازگشایی نماد شرکت ها نگران نشوند .

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار خاطر نشان کرد : هدف ما ایجاد اطمینان در بازار است و از این به بعد نیز هر نمادی که باز شود و اثر عمده ای برشاخص ها بگذارد برای جلوگیری از نگرانی بازار ، اطلاع رسانی مناسب خواهیم کرد .

وی درباره دلایل عدم عرضه سهام شرکت های جدید در یک سال گذشته به مهر گفت : نیمه دوم سال گذشته به دلیل این‌که اوضاع بازار مناسب نبود بسیاری از شرکت ها تمایلی برای ورود به بورس نداشته و در نیمه اول سال 82 نیز تنها سهام 4 تا 5 شرکت عرضه شد .

وی ادامه داد : در سال جدید ما به دنبال ورود شرکت های جدید به بورس بوده ایم و سیاست ما این بوده و هست که ورود شرکت های کوچک به بورس را کمتر کنیم و به دنبال ورود شرکت های بزرگ هستیم .

صالح آبادی افزود : تاکنون کارهای بسیاری برای ورود شرکت های بزرگ مثل سازمان گسترش ، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو ، شرکت مس ، فولاد مبارکه و فولاد خوزستان انجام شده و اگر همین 5 شرکت وارد بورس شوند اثر بسیاری بر بازار خواهند گذاشت و ارزش بازار به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

وی گفت : ما روی این شرکت ها تمرکز کرده ایم و ابلاغیه ای بند ج قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و ثبات بازار راه را برای ورود این شرکت ها به بورس باز کرده است .

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در پاسخ به سوال مهر مبنی بردلایل افزایش نظارت و سختگیری بورس در معاملات در چند ماه اخیر گفت : به هر حال هرچه جلوتر می رویم باید نظارت دقیق تری صورت گیرد تا بازار به سمت کارایی بیشتر رود .

وی افزود : کارآیی در بازار زمانی بالا می رود که اولا شفافیت درحوزه معاملات بیشتر شود و ثانیا شفافیت در حوزه اطلاعات شرکت های گسترش یابد ؛ از این رو، ما هیچ راهی نداریم جزء این که این دومسئله را در بازار ارتقا دهیم .

صالح آبادی ادامه داد : درتمام بورس های دنیا و بورس های بین المللی نیز نظارت وجود دارد و اگر این نظارت نباشد بازار با مشکل مواجه می شود .

وی گفت : نظارت مداوم کمک می کند تا بازار به سمت کارایی بیشتر حرکت کند و اگر سلامت بازار را حفظ نکنیم بسیاری از سرمایه گذاران وارد بازار نمی شوند .

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر این که اقدامات انجام شده درجهت اجرای اصل فصل 6 قانون جدید است : فصل 6 قانون جدید مدیران شرکت ها را در مقابل عملکرد آنها پاسخ گو می کند و سازمان نیز در یکسال گذشته گذشته در این راستا اقداماتی را انجام داده است .

وی افزود : ماهیت فصل 6 ، ماهیت قضایی است و ما تا زمانی که پرونده شخصی به نتیجه قطعی قضایی نرسد نمی توانیم آن را اعلام کنیم و فصل 6 به عنوان محرمانه در حال پیگیری است .

وی در پایان گفت : در حال حاضر چند پرونده در راستای اجرای فصل 6 و در مورد عملکرد مدیران شرکت ها درحال رسیدگی است که برخی در سازمان و برخی در مراجع قضایی پی گیری می شود و تا زمانی که پرونده از استحکام کافی برخوردار نباشد نمی توانیم آن را اعلام کنیم .