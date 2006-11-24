اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد در هفته آخر دی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالله جاسبی صبح امروز در بازدید از حوزه های برگزاری آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد افزود: در این آزمون 209 هزار داوطلب به رقابت پرداخاند که از این تعداد 68 درصد داوطلبان مرد و 32 درصد زن هستند.

وی با اشاره به این که آزمون کارشناسی ناپیوسته در 45 رشته برگزار شد اظهار داشت: پذیرش دانشجو در این دوره برای 719 رشته / شهر انجام می شود که 32 رشته / شهر نسبت به سال گذشته اضافه شده است.

رئیس دانشگاه آزاد خاطر نشان کرد: رشته مهندسی عمران با بیش از 30 هزار نفر و رشته های حسابداری و مهندسی نرم افزار هر کدام را 26 هزار نفر داوطلب بیشترین تعداد داوطلبان را به خود اختصاص داده اند.

دکتر جاسبی با اشاره به این که 161 واحد و مرکز مجری دوره های کارشناسی ناپیوسته در سراسر کشور هستند ادامه داد: پذیرفته شدگان این آزمون از نیمسال دوم در بهمن ماه مشغول به تحصیل خواهند شد.