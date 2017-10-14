آمبولانس هوایی در کنار مرز برای مسافران اربعین فعال شد

حمید صانعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چند موکب در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است که امیدواریم بتوانیم امسال هم منشأ خدمات باشیم.

وی با بیان اینکه در کنار مرز آمبولانس هوایی فعال شده است، ادامه داد: به لحاظ مالی دانشگاه شرایط خوبی ندارد اما در سال های گذشته با فرستادن اتوبوس آمبولانس و برپایی درمانگاه سرپایی در مرز به زائران خدمات رساندیم.

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: راهپیمایی اربعین افتخار شیعه است و هر سال رکوردهای مختلفی را ثبت می کند.

وی با بیان این که شلوغ ترین تجمع انسانی تاریخ در کربلا و در روز اربعین اتفاق می افتد، بیان کرد: امام حسین(ع) هر سال رکورد خود را جا به جا می کند.

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: این فرصت را خدا به خادمان داده است تا هم زائر و عزادار امام حسین(ع) و هم خادم زائران امام حسین(ع) باشیم.

وی عنوان کرد: آموزشی که به خادمان ارائه خواهد شد امیدواریم مورد استفاده قرار نگیرد اما این وظیفه ماست که این آموزش را به خادمان یاد دهیم.