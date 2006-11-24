ستاد جشنواره بین المللی شعر فجر در مشهد فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر ، انجمن شاعران خراسان از فردا - شنبه چهارم آذرماه - با فعال سازی ستاد جشنواره شعر فجر در منطقه خراسان ( هرسه استان خراسان شمالی ، خراسان جنوبی و خراسان رضوی ) در کنارجذب و گردآوری آثار شاعران خراسان ، با فارسی زبانان کشورهایی چون : افغانستان ، تاجیکستان و ... به تعامل می پردازد .



دکترهادی منوری شاعر معاصر و مسئول انجمن شاعران خراسان در گفتگو با مهر ، با بیان این مطلب افزود : خراسان با موقعیت وسیع جغرافیایی و سابقه درخشان فرهنگی و ادبی خود ، از حوزه هایی است که می تواند در بخش های مختلف ، نخستین جشنواره بین المللی شعر فجر را یاری کند .



وی با تاکید بر ضرورت برگزاری جشنواره ای ملی برای شعر معاصر ، یادآور شد : بی تردید افتخار برپایی چنین جشنواره ای که در روند شعر و ادب این سرزمین ، موثر است ، در کارنامه دولت نهم به ثبت خواهد رسید .



نخستین جشنواره بین المللی شعرفجر ، به پیشنهاد و ابتکار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و پی گیری دفتر شعر و موسیقی وزارت ارشاد دربهمن ماه سال جاری برگزارخواهد شد .

