گسترش خدمات کمیته امداد محصول اخلاص امدادگران است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند ، حبیب الله عسگراولادی امروز در جمع تعدادی از دانش آموزان ، ‌فارغ التحصیلان و خانواده های تحت حمایت کمیته امداد خراسان جنوبی ، خاطر نشان کرد: اگر خود را به خدا بسپارید ، ‌تلخی ها و ناملایمات از شما ،‌ خادمین صدیقی برای شیرینی های آینده این کشور می سازد.

وی با اشاره به اینکه مجلس هفتم و دولت نهم در خدمت ولی نعمتان و محرومان هستند ، ‌اظهار داشت: در برخی زمینه ها امدادگران کمیته امداد در مسابقه خدمت پیشی گرفته اند ، ‌لذا باید قدر این فرصت و موهبت الهی را بدانیم و به شکرانه آن کار و تلاش مضاعف داشته باشیم.

عسگراولادی تصریح کرد: کمیته امداد ؛ خادم نظام ، ‌رهبری و رشد یافته در خانواده بزرگ امامت است و در تاسی به آهنگ ولایت آماده خدمتگذاری است.

وی همچنین اذعان داشت: جوان سازی نیروها و توجه به مدارج و تخصص های افرادی که در کمیته امداد خراسان جنوبی همکاری می کنند نشانگر برخورداری این استان از شاکله مدیریتی مطلوب است.

نماینده ولی فقیه در کمیته امداد ، ضمن مثبت ارزیابی کردن همکاری های دو جانبه بین کمیته امداد و وزارت رفاه ، اظهار داشت: وزیر رفاه ، امدادگری مخلص و جوشیده از بطن نهاد انقلابی کمیته امداد است.

وی با اشاره به توزیع همسان اعتبارات کمیته امداد اعم از کمک های مردمی و مددهای امام و رهبری در استان ها تشریح کرد: با وجود خشکسالی های اخیر در خراسان جنوبی ، ‌اعتبارات ویژه ای نیز به این استان در بحث خشکسالی اعطاء خواهد شد.