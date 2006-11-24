ورود فن آوری تولید زینک به ایران باز هم به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر ، هفته پیش اعلام شده بود در پی کارشکنی سهامداران آمریکایی - اسرائیلی شرکت کداک فروش کارخانه تولید زینک از سوی این کمپانی آیمانی به ایران منتفی شد اما بار دیگر ورود فن آوری تولید زینک به ایران با مشکل دیگری مواجه شده است ، وزارت تعاون به اتحادیه لیتوگرافی ها اعلام کرده است که این اتحادیه نمی تواند به طور مستقیم شریک یک شرکت خارجی شود و برای قانونی بودن معامله خرید کارخانه تولید زینک باید از طریق شرکت های واسطه ای این کارخانه خریداری شود .

بر اساس قانون سرمایه گذاری های خارجی طرف های خارجی به طور مستقیم نمی توانند در صنایع ایران سرمایه گذاری کنند و این کار باید از طریق طی تشریفات قانونی به اجرا در آید .

همچنین قانون تجارت با سرمایه گذار خارجی اذعان می کند که طرف خارجی نمی تواند به میزان بیش از 49 درصد سهم داشته باشد . اتحادیه لیتوگرافی های تهران برای صورت قانونی پیدا کردن این معامله قرار است از این پس از طریق شرکت " تهران اسکانر " با مسئولیت محدود اقدام به خرید کارخانه تولید زینک نماید .

این شرکت با 16 سال سابقه در زمینه واردات زینک ، قرار است طرف معامله شرکت فروشنده فن آوری تولید زینک به ایران باشد . هم اکنون بیش از 80 نفر از اعضای اتحادیه لیتوگرافی ها از سهامداران این شرکت هستند .