همایش بین المللی قرآن کریم ومسائل جامعه معاصر در اصفهان به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری "مهر" به نقل از ایکرو در بخشی از این بیانیه آمده است: قرآن کریم کتاب هدایت، راهنمای عمل و قانون جاویدان الهی است. برخلاف اتهام های ناروای معاندان، قرآن هدایت گر انسان به نیک بختی و بهروزی در دنیا و آخرت است. این منبع لایزال الهی فراتر از لحظه‌ها و زمان‌ها، درمانی بر همه دردهای زمانه و چاره ای برای دشواری‌های اعصار است. گسترش دانش و فن آوری شگفت امروز نه تنها آرامش روح و روان بشریت را تامین نکرده است، بلکه موجب خودشیفتگی او گشته و راه‌های رهایی بخش را بر او بسته است. در این میان چالش هایی همچون فقدان معنویت و گسترش بی هویتی در حوزه انسانی، نهادینه شدن ظلم و بی عدالتی و پایمال شدن حقوق توده انسان ها از مشکلات و مسائلی است که تجربه تاریخی نشان داده راه کارها و قوانین بشری به تنهایی چاره ساز آنها نیست.



این بیانیه ادامه داده است: ناگفته پیداست که همآوردطلبی قرآن تنها در اعجاز ادبی و یا پیشگویی های علمی و تاریخی آن نیست بلکه همآوردطلبی معرفتی قرآن، همه ساحات حیات مادی و معنوی را دربر می‌گیرد. توانایی پاسخگویی به نیازها و چالش‌های انسان ازگذشته تا آینده یکی از مهم‌ترین شاخه‌های اعجازی قران است که آدمی را در برابر عظمتش به خضوع می‌کشاند. اکنون با توجه به مولفه هایی چون فرازمانی بودن قرآن و مرجعیت علمی آموزه های آن ضروری است با بازگشت درست و عملی به قرآن و بهره گیری از نمونه جامعه موفق عصر نبوی، نه تنها گام‌هایی در راستای رفع مهجوریت از قرآن برداریم بلکه با بهره گیری از سازوکارهای قرآنی و مبارزه با خرافات و برخورداری از عقلانیت دینی نمونه های عصری از جامعه متعالی بشری را ارائه دهیم. این مهم جز با کاوش و کنکاش های دقیق علمی در حوزه های نظری و کاربردی و برگزاری همایش های علمی تخصصی، ایجاد رشته های علمی برای ارائه مدل های جامع توسعه مبتنی بر فرهنگ قرآن امکان پذیر نیست.