تعداد مددجویان کمیته امداد 5 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند ، ‌سید صولت مرتضوی در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل کمیته امداد خراسان جنوبی که امروز برگزار شد ، تصریح کرد: کمک های کمیته امداد به محرومان عزت داد ، ‌بر استثمار فردی خط بطلان کشید و خود اشتغالی و خودکفایی را در جامعه رواج داد.

وی افزود: کمیته امداد سرآمد همه سازمان ها و نهادهاست ، زیرا بدون شائبه برای رضایت خدا به محرومان توجه ای ویژه دارد.

در ادامه این مراسم ، مدیرکل سابق کمیته امداد خراسان جنوبی با اشاره به اینکه کار کمیته امداد در نگاه دینی ، ‌یک امر معنوی و خدمت به همنوع است ، خاطر نشان کرد: در راستای رسالت عظیم کمیته امداد (خدمت به محرومان) ‌، ‌صیانت از این امر مهم بر تمامی امدادگران واجب است.

علی اصغر حاجی نقی از رشد 4 برابری اعتبارات طی 4 سال گذشته خبر داد و اذعان داشت: این مقدار اعتبار در سال 81 ،‌ 3 میلیارد تومان بوده که با اختصاص بودجه از 35 سر فصل مختلف این رقم به 12 میلیارد تومان در سال 84 رسیده است.

وی افزود: در سال 85 نیز اعتبارات کمیته امداد خراسان جنوبی با 40 درصد رشد به 18 میلیارد تومان رسیده است.

حاجی نقی با اشاره به اینکه نسخه شفا بخش رفع محرومیت ،‌ ایجاد اشتغال است ، ‌خاطر نشان کرد: طی سال جاری برنامه ریزی هایی صورت گرفته است که زمینه اشتغال 4500 نفر با رقمی معادل 40 میلیارد ریال فراهم شود.

وی در پایان یادآور شد: در سال گذشته 200 فرصت شغلی از محل اعتبارات کمیته امداد برای مددجویان این نهاد فراهم شد و 2000 نفر از مددجویان نیز مشغول به کار شده اند.