  1. سیاست
  2. سایر
۳ آذر ۱۳۸۵، ۱۵:۱۰

دبیرکل موتلفه در جمع خبرنگاران در شیراز :

موفقیت اصولگرایان در انتخابات شوراها در گرو لیست واحد است / اصولگرا تعصب گروهی ندارد

موفقیت اصولگرایان در انتخابات شوراها در گرو لیست واحد است / اصولگرا تعصب گروهی ندارد

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی گفت: بر اساس نظرسنجی های انجام شده، احتمال موفقیت اصولگرایان در انتخابات آتی شوراها بیشتر از اصلاح طلبان است.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد نبی حبیبی طی سفر به شیراز در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب، اظهار داشت: حزب موتلفه در انتخابات خبرگان مانند گذشته از فهرست نهایی جامعتین حمایت می کند.

حبیبی با تاکید بر اینکه اصولگرایان نباید گرفتار سهم خواهی و تعصب گروهی خاص شوند، افزود: یکی از عوامل پیروزی اصولگرایان در انتخابات شوراها حضور آنها در فضای انتخاباتی رقابتی با یک فهرست مشترک است که بر اساس آخرین اطلاعاتی که از سراسر کشور داریم، می توان برای رسیدن به فهرست مشترک امیدوار بود.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود جهت گیری های کلان دولت نهم را مطابق با شعارهای اولیه انقلاب دانست و خاطرنشان کرد: حزب موتلفه تلاش می کند دولت را تقویت و آن را در تحقق شعارهایش همراهی کند.

حبیبی در پایان اظهار داشت: پیش بینی می کنیم که تشکل های اصولگرا در شیراز با فهرست واحد به انتخابات شوراها قدم خواهند گذاشت.

کد مطلب 411334

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه