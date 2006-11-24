ساخت پالایشگاه شمال کشور در دست بررسی است

مدیر کل امور نفت و گاز دریای خزر درگفتگو با "مهر" درباره برنامه ساخت یک پالایشگاه در شمال که مدتهاست تنها در مرحله یک طرح باقی مانده است، گفت: ساخت این پالایشگاه در شمال کشور بسیار ضروری است تا نفت کشورهای آسیای میانه و دریای خزر در این پالایشگاه به فرآورده های سبک تبدیل شود.

محمود خاقانی گفت: ساخت این پالایشگاه توسط بخش خصوصی در برنامه سوم و چهارم تاکید شده است، درنتیجه نسبت به تعیین وضعیت آن باید هرچه زودتر تصمیم گیری های لازم صورت گیرد.

وی تصریح کرد: به منظور تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این پالایشگاه، تولیدات این پالایشگاه باید به قیمت بین المللی عرضه شود.

وی درباره ظرفیت این پالایشگاه تصریح کرد: این امر بستگی به مطالعات امکان سنجی و اقتصادی دارد و اینکه نفت دریافتی این پالایشگاه از چه نوعی باشد.

خاقانی همچنین درباره وضعیت حفاری در دریای خزر گفت: برای آغاز عملیات حفاری در انتظار ساخت دکل ایران - البرز هستیم اما برای انجام مطالعات بر روی مخازن، مذاکره با شرکت های خارجی و داخلی آغاز شده اما هنوز نتیجه مذاکرات نهایی نشده است.

وی از ذکر نام شرکت های درحال مذاکره با ایران برای انجام مطالعات در خزر خودداری کرد و افزود: شرکت ملی نفت بخشی از هزینه های شرکت صدرا را برای ایران - البرز تامین کرده تا این شرکت به ساخت این دکل سرعت بخشد.