ائتلاف خبرگان و کارآمدی اعلام موجودیت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است :

ملت شریف و سرافراز ایران

همه ما بار دیگر در آستانه آزمونی حساس و سرنوشت ساز قرار گرفته ایم. برگزاری همزمان سه انتخابات در یک روز فرصت خوبی برای نمایاندن نقش برتر مردم و مشارکت آنان در ترسیم آینده ای زیباتر و امیدبخش تر است.

میراث گرانقدر امام خمینی(ره) یعنی شجره طیبه جمهوری اسلامی اینک به درختی تنومند تبدیل شده است که مردمان سراسر جهان پیاپی از برکات و آثار بی انتهای آن برخوردارند و از این رو حفظ ، حراست و تقویت آن وظیفه هر مسلمان و ایرانی برومندی است که دل در گرو حاکمیت حق و عزت و سربلندی این مرز و بوم دارد.

دراین میان انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری ازاهمیت افزون تری برخورداراست و به دلیل ارتباط با اصلی ترین ساختار نظام سیاسی ما بیشترین اثرگذاری را در سطح کلان از خود بر جا می گذارد. هر چند متاسفانه به هر دلیلی تاکنون آحاد ملت عزیز نتوانسته اند از شأن و کارکرد این نهاد عالی رتبه اطلاع کافی یافته و با آن ارتباط برقرار کنند ، اما همگان از جایگاه رفیع رهبری و اختیارات و وظایف آن و در نتیجه از نقش بی بدیل مجلس خبرگان آگاهند . تداوم این مسیر پرخطر همواره نیازمند حضور هوشمندانه و انتخاب برترین شایسته ها از سوی مردمی است که جهان را مبهوت موقع شناسی و نکته سنجی خود ساخته است.

در این مرحله حساس فرزندان شما تاکید و تصریح بر چند نکته را ضروری می دانند:

1- مجلس خبرگان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای وظایف و ظرفیت های بسیار مهمی است که می تواند آن را به تاثیرگذارترین نهاد تبدیل کند. ارتباط کارکرد این مجلس با منافع ملی و مصالح اجتماعی نشان می دهد که باید فارغ از سیاست زدگی و جناح بندی های کاذب، در بردارنده نمایندگان همه اندیشه ها و گرایش هایی باشد که ضمن وفاداری به اصول و آرمانهای واقعی امام راحل(ره) و انقلاب اسلامی و با اجتهادی متناسب با زمان و مکان کارآمدی گران سنگ شیعه را در عمل به نمایش بگذارند و مشفقانه به اصلاح کاستی ها و کژی ها همت بگمارند.

2- برای دستیابی به چنین هدف سترگ و مقدسی باید معیارها و ملاک های انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان را بازخوانی و بازتعریف کرده و به سوی گزینش افرادی مستقل، نواندیش ، پرنشاط و دارای توانایی های علمی و جسمی برای انجام وظایفی دشوار هدایت کرد. خبرگان باید بتوانند با درک درست جهان معاصر و روابط حاکم بر آن ایران عزیز را به جایگاه شایسته آن در نظام بین المللی نزدیک نمایند.

3 - انتخاب شوندگان برای حضور در مجلس خبرگان باید علاوه بر صلاحیت فقهی و قدرت اجتهاد از تخصص ها و ویژگی های دیگری نیز برخوردار بوده و بتوانند بستر مناسب برای مشارکت مستمر همه نخبگان در بالاترین سطوح نظام تصمیم گیری کشور را فراهم آورند. بهره گیری از تمام ظرفیت ها و منابع انسانی و علمی موهبت بزرگی است که به هیچ بها یا بهانه ای نباید خود را از آن محروم کرد.

4- کارکرد مجلس خبرگان نباید محدود به روز مبادا گشته و ظرفیت و استعدادهای آن معطل بماند. نظارت مستمر و موثر و دلسوزانه نمایندگان ملت می تواند بهترین وسیله برای بازشناسی مشکلات و خلاء ها و یافتن راه برون رفت از آن باشد. این نظارت نه تنها مطالبه مردم و خواست قانون اساسی است که مورد تاکید امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب هم بوده و هست. البته اعطای این اختیارات قانونی به آن مجلس مستلزم پاسخگو بودن خبرگان در برابر ملت نیز می باشد.

5- اکنون گروهی از دلدادگان انقلاب اسلامی و میهن عزیزمان ایران گردهم آمده اند تا بضاعت ناچیز خود را برای تحقق آنچه گفته شد پیشکش برگزیده ترین بندگان خدا نمایند، فرزندان شما در پی آن هستند که برای تشکیل مجلس خبرگان از فقیهان نواندیش جوان و آشنا با تخصص های مورد نیاز نظیر حقوق، اقتصاد، مدیریت و نظام بین المللی، افرادی مستقل، کارآمد و آماده برای انجام وظایف سنگین را شناسایی و معرفی نماید.

این اقدام با احترام شایسته به همه عزیزان و بزرگورانی است که آنان نیز بر اساس وظیفه در این عرصه سرنوشت ساز فعالیت می کنند ما نیز در کنار آنان و با فروتنی کامل خدمتگزار شما ملت بزرگوار و مسلمان ایران هستیم و از این توفیق، شاکر و شادمانیم.