۳ آذر ۱۳۸۵، ۱۳:۵۴

نخست وزیر ایتالیا :

شرکای اروپایی باید در هر طرح مربوط به خاورمیانه مشارکت داده شوند

نخست وزیر ایتالیا تصریح کرد که زمینه مدیترانه(نقش کشورهای اروپایی حاشیه دریای مدیترانه) زمینه مناسبی برای پیشبرد روند صلح در خاورمیانه است، اما هرگونه طرحی باید شامل دیگر شرکای اروپایی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اظهارات رومانو پرودی پیش از نشست امروز جمعه وی با ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه در استان توسکانا ایتالیا ایراد شد.

پرودی که با خبرگزاری فرانسه گفتگو می کرد، درباره سرنوشت طرح سه کشور اروپایی(ایتالیا، اسپانیا و فرانسه) برای خاورمیانه در پی مخالفت اسرائیل با آن اظهار داشت : ما و فرانسه بر ضرورت در پیش گرفتن سیاست مدیترانه ای اعتراف می کنیم، و همکاری نزدیک خود را با یکدیگر و با اسپانیا به منظور پیشبرد همکاری مالی در منطقه مدیترانه از طریق ایجاد صندوقی ارزیابی می کنیم .

وی افزود : اما برای موفقیت هرگونه طرح اروپایی(در زمینه خاورمیانه)، باید زمینه مشارکت دیگر شرکای اروپایی فراهم شود و عناصری که مورد قبول همه طرفهای درگیر هستند، به آن بپیوندند.

از پرودی سوال شد که فرانسه و ایتالیا به نظر می رسد دو شیوه مختلف را در بخش انرژی دراروپا در پیش گرفته اند و ایتالیا به تنهایی اقدام به امضای توافقنامه های گاز نموده است، آیا اعتماد در سیاست مشترک در زمینه انرژی از بین رفته است که وی پاسخ داد: ایتالیا با قدرت از سیاست مشترک در زمینه انرژی حمایت می کند و به اعتقاد من، استراتژی ما می تواند کامل باشد، اما ایتالیا باید در انتظار تعیین سیاست مشترک واقعی باشد که نیازهای شهروندانش را تامین کند.

اخیرا سه کشور ایتالیا، فرانسه و اسپانیا طرحی را برای خروج از بحران کنونی خاورمیانه ارائه دادند که رژیم اسرائیل بلافاصله آن را رد کرد.

