توکیو ورود کشتی آمریکایی حامل تسلیحات هسته ای به آبهای ژاپن را اجتناب ناپذیر دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس از توکیو، "فومیو کیوما" وزیر دفاع ژاپن امروز گفت : عبور یک کشتی آمریکایی حامل تسلیحات هسته ای از طریق آبهای این کشور ممکن است؛ در شرایط اضطراری غیر قابل اجتناب باشد.

توضیحات وی پس از بروز حساسیت هایی صورت گرفت که در پی عبور یک کشتی آمریکایی حامل تسلیحات اتمی از آبهای این کشور بروز کرد.

همچنین در روزهای اخیر به ویژه پس از آزمایش اتمی کره شمالی، بحث های زیادی در ژاپن به وجود آمده مبنی بر اینکه آیا توکیو می تواند قوانین ممنوعیت اتمی خود را- که بر اساس (بند 9 ) قانون اساسی ژاپن ممنوعیتی کلی درباره آن وجود دارد- کنار بگذارد یا خیر.

کیوما که در کمیته امنیت ملی پارلمان کشورش سخن می گفت، اظهار داشت : با وجود اینکه، ژاپن متعهد به غیر هسته ای ماندن است چنین اقدامی(عبور کشتی آمریکایی) ممکن است در موارد فوق العاده اتفاق بیفتد.

کیوما گفت : ژاپن تنها کشوری است که بمباران اتمی شده است و سیاست سه فصلی در این باره دارد که شامل؛ ممنوعیت داشتن تسلیحات هسته ای، عدم توسعه این تسلیحات و اجازه ورود و یا استقرار این تسلیحات در خاک خود است.

وی بار دیگر گفت که اقدام اخیر یعنی عبور کشتی آمریکایی حامل تسلیحات هسته ای در شرایط استثنایی و فوق العاده غیر قابل اجتناب است، اما این مقام ژاپنی در عغین حال از دولت آمریکا خواست تا در این باره گزارشی را ارائه کند.

وزیر دفاع ژاپن همچنین تصریح کرد که کشورش با آمریکا طرحهای متقابل مربوط به رویدادهای پیش بینی نشده در این زمینه که آیا کشتیهای آمریکا حامل تسلیحات هسته ای می توانند از آبهای ژاپن عبور کنند، یا خیر، ندارند.