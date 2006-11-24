پخش 60 هزار تن آسفالت در سطح منطقه 3 تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس نصراله خادم الاسلام در حاشیه برگزاری طرح جهادی 137 در سطح منطقه 3 که امروز برگزارشد ، افزود: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته قرار بود 60 هزار تن آسفالت در طول مدت اجرای طرح جهادی 137 در سطح معابر ، خیابان ها ، بزرگراه ها و کوچه های اصلی و فرعی که نیازمند تعویض و یا مرمت روکش آسفالت بوده اند ، ریخته شود که به دلیل سرما و اینکه شب ها ریختن آسفالت امکان پذیر نبود ، فقط موفق شدیم حدود یک سوم از این مقدار آسفالت را در طول مدت اجرای طرح در سطح خیابان ها و معابر منطقه پخش کنیم.

وی تاکید کرد: به دلیل سرمای هوا و از آنجا که شهرداری منطقه نتوانست تمام 60 هزار تن آسفالت مورد نیاز در سطح منطقه را در خیابان ها پخش کند بنابراین با موافقت شهردار تهران قرار شد طرح جهادی 137 با ریختن مابقی آسفالت مورد نیاز طی 2 هفته آینده در سطح منطقه ادامه یابد.

شهردار منطقه 3 در خصوص فعالیت های انجام شده در حوزه خدمات شهری و فضای سبز نیز گفت: 6 هزار متر جدول کشی ، شستشوی جداول و جوی ها ، نصب 200 پایه چراغ راهنمایی و احداث 2 پارک جدید از جمله اقدامات انجام شده توسط حوزه خدمات شهری و فضای سبز بوده است که در بخش فضای سبز تا 100 درصد برنامه های در دست انجام پیشرفت داشته است .

به گفته خادم الاسلام ، نصب سرعت گیر و گاردریل ، خط کشی معابر و مقابل مدارس ، خط کشی مقابل ایستگاه های اتوبوس و... ، از اقدامات حوزه معاونت ترافیک در طرح جهادی 137 بوده است .

شهردار منطقه 3 با اشاره به اقدامات حوزه فرهنگی و اجتماعی در طول مدت اجرای طرح جهادی 137 در این منطقه اظهار داشت: برگزاری مسابقات مختلف ورزشی ، تهیه روزنامه های دیواری با مشارکت دانش اموزان و خانواده ها در پارک سئول ، برگزاری مسابقه بزرگ 40 حدیث و ارائه آموزش های شهروندی از مهم ترین فعالیت های این حوزه در طرح جهادی 137 بوده است.