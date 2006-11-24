گاندالف جادوگر غمگین است

به گزارش خبرنگار مهر، مکلن در پیامی که در وب سایت شخصی او منتشر شد گفت: " بسیار غمگینم. ای کاش می شد یک بار دیگر طعم "میان زمین" را با پیتر جکسن به عنوان رهبر گروه می چشیدم. تصور اینکه یک کارگردان بتواند به اندازه او در دنیای تولکین موفق باشد، بسیار دشوار است."



گاندالف با بازی مکلن یکی از شخصیت های اصلی سه گانه "ارباب حلقه ها"ست و بازیگر 67 ساله ابراز امیدواری کرده مشکل میان جکسن و تهیه کنندگان فیلم حل شود: "باید منتظر بمانیم و ببینیم چه اتفاقی می افتد. اما از آنجا که آدم خوش بینی هستم امیدوارم نیولاین و مترو گلدوین مه یر هر چه زودتر برای حل مشکلات راه حلی پیدا کنند تا تولید پروژه "هابیت" به سرعت آغاز شود."



هفته گذشته پیتر جکسن اعلام کرد نیولاین سینما، تهیه کننده سه گانه "ارباب حلقه ها"، تصمیم گرفته این پروژه را بدون او آغاز کند. آنها در حال حاضر در مورد فروش DVD های "ارباب حلقه ها: یاران حلقه" درگیر یک منازعه حقوقی هستند. طرفداران جکسن خواستار بایکوت نیولاین شده اند و با امضا یک طومار از استودیو خواسته اند به سرعت مشکل خود با جکسن را حل کنند.



گردانندگان یک وب سایت طرفدار جکسن، نام و آدرس مدیران نیولاین و استودیوهای وابسته به آن را در اختیار طرفداران قرار داده تا برای آنها نامه های الکترونیکی ارسال کنند. سه گانه "ارباب حلقه ها" با فیلم "ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه" که برنده 11 جایزه اسکار شد، به پایان رسید.

