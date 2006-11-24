تقویت تفکر بسیجی اقتدار نظام را تقویت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان این مطلب در خطبه های نماز جمعه ساری افزود: تفکر و سیره بسیجی پویائی و شکوفائی دانش هسته ای را در ایران رقم زد.

امام جمعه ساری اظهار داشت: همه باید در کشورمان شناسنامه بسیجی داشته باشند، به طوری که تقویت بنیه دفاعی کشور به آمادگی دفاعی بسیج بستگی دارد.

خطیب حمعه مرکز استان یادآور شد: رشادت های بسیجیان ما هیچ وقت از ذهن ملت پاک نمی شود و این مسئله ابهت بسیج را در دنیا بیشتر کرده است.

طبرسی در بخش دیگری از سخنانش انتخابات با شکوه را زمینه ساز اقتدار ایران اسلامی عنوان کرد و افزود: برگزاری انتخابات باشکوه، وحدت ملت را بیشتر و دشمنان نیز از وحدت آحاد ملت ایران در هراسند.

امام جمعه ساری با بیان اینکه بعضی ها با شیطنت سیاسی به دنبال کم اهمیت جلوه دادن مجلس خبرگان هستند، خاطر نشان کرد: انتخابات مجلس خبرگان و شوراها هر دو در سرنوشت دینی و دنیوی ملت ایران تاثیر گذاراست.